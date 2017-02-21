新北市警政服務機器人首度亮相 報案也OK

2017-02-21 19:29

〔記者廖千瑩／台北報導〕凌群電腦（2453）與新北市警察局合作、雙方針對如無人派出所需求進而研發推出的「智慧警政機器人」，今天在「2017智慧城市展」亮相，這款機器人具備環境感測、辨識能力，甚至可受理報案，擔負巡邏保全任務。

凌群總經理、台灣雲端運算產業協會副理事長劉瑞隆今天示範如何操作這款機器人，強調這款機器人除了與警察局合作，目前也跟銀行接洽中，有別於過去機器人以表演型為主，這款機器人是國內目前特有的服務型機器人，由凌群引進國際標準，根據相關單位需求設計。

現階段凌群智慧警政機器人將先與新北市警察局合作，針對無人派出所推出受理報案服務外，機器人本身具備環境感測、辨識能力，遇到危險時也可發出警語跟強光，自動連線勤務中心。劉瑞隆說，這款機器人今年將陸續交貨，也跟銀行客戶洽談，可做銀行前台服務。