洩密案》馬批柯竊國者侯 柯批馬辯詞自證有罪
2017-02-21 20:27
〔記者張文川／台北報導〕立法委員柯建銘自訴控告前總統馬英九，在2013年「九月政爭」時，涉教唆洩密、誹謗，台北地院今開庭展開大辯論，庭訊將近5小時才結束，馬英九批柯建銘「竊鈎者銖，竊國者侯」，柯建銘則指出馬的辯詞避重就輕，建請法官從重判處3年有期徒刑；全案辯結，定3月28日下午3時宣判。
馬英九在最後答辯時唸稿指出，柯建銘與王金平關說司法個案，是「世界級醜聞」，柯建銘自訴告他，是要模糊他關說的焦點；馬並提出最近因關說銷罰單而被判圖利罪褫奪公權定讞，因而失去議員寶座的高雄市議員林武忠為例， 來對比4年前的此案，做出一副對子：「製造醜聞的人理直氣壯，處理醜聞的人遭受控告；關說議員丟寶座，立委關說沒事人」，莊子2000多年前描述的「竊鈎者銖，竊國者侯」不公不義亂象就在眼前；馬認為他沒有犯罪，請求判處無罪。
柯建銘主張馬英九運用國家機器，與黃世銘合謀操作、包裝關說案，以總統之尊教唆檢察總長洩密，進行「假關說、真鬥爭」，馬歷來辯詞都在避重就輕，犯罪層級、犯行更甚於前調查局長葉盛茂，而葉被判刑2年半，柯的律師建議合議庭從重求處判馬3年有期徒刑。
此件自訴案，包括2部分，一是2013年9月1日凌晨0時許，馬教唆黃世銘於當日中午第二度進入官邸向他報告案情，涉教唆洩密並違反通訊保障監察法、個人資料保護法；二是同年9月11日，馬在國民黨中央考紀會開會前，透過電視直播發表演說，向考紀委員們喊話「鍘王」，點名指責柯建銘關說，柯控馬加重誹謗。
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