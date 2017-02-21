省小錢月賺34萬？ 周比蒼遭爆刪減乘客保費

2017-02-21 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社負責人周比蒼直到近日才向家屬商談保險理賠事宜，不過卻有傷者家屬爆料，指周比蒼刪減乘客的保險費，將原要保的300萬旅遊平安險突然改成200萬；若以此推算，周比蒼一個月還可因此省下逾34萬，被質疑是連小錢都要省。

根據《三立新聞》報導，爆料家屬指出，周比蒼直到昨天才聯絡傷者家屬說明保險賠償事宜，但拿到單子發現，應獲得投保300萬保險的理賠，卻變成200萬，一問之下才得知，周比蒼當時直接在現場要求縮減，指示業代改投保200萬的旅遊平安險，被質疑是連小錢都要省。

若依據保300萬旅遊平安險來看，一個人一天繳53元，而200萬元則是一人一天繳36元，根據價差可省下17元，而旗下23輛車乘上25天出車日、每車帶35人，一個月可因此省下逾34萬元。

其他旅遊業者表示，通常不會從保險方面去做節省支出，而是從伙食、住宿、車子方面等作節省成本的考量，對於從保險方面節省支出，其他旅行社也表示覺得不可思議。