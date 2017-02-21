金援50萬情夫沒依約離婚 小三恐嚇「殺你全家」
2017-02-21 20:33
〔記者王定傳／新北報導〕新北市54歲陳姓女子與已婚的楊姓男子交往，資助他50萬，條件是與元配離婚，楊沒照辦，陳女抓狂恐嚇說：「我為了50萬，可以殺你全家」等語，新北地院法官認為，陳女情緒管理能力欠佳，所為固然不應該，但終究是因個人情感付諸流水所致，依恐嚇危安罪判拘40日，可上訴。
檢警調查，陳女與楊男交往期間，曾資助50萬元，條件是要楊男與妻子離婚，楊男沒有照辦，引起陳女不滿。
前年6月11日，陳女乾脆打電話給楊男恐嚇說：「我現在買汽油馬上去你家裡」、「你們全家是不是活得不耐煩了，大家都同歸於盡喔」、「你女兒在路上說實在，很危險，你就保佑她都不要出門，你們全部都不要出門，現在瘋狂的人很多！」
不僅如此，陳女還說：「我要是抓狂我真的會拿刀去殺你全家，真的喔」、「說實在那50萬沒什麼，但是是你的行為太可惡了」、「白曉燕是怎樣死的，人到瘋狂的時候就會那樣做喔」，楊妻事後得知後提告。
法官認為，陳女明知楊男已婚仍交往，介入他人家庭，衍生感情、金錢糾葛，恐嚇楊男家人生命，情緒管理能力欠佳，但楊男自己是有婦之夫，未能信守婚姻誓言，終因東窗事發，未能善了，而啟事端，陳女口出惡言宣洩情緒，固然不對，是因憤恨個人情感付諸流水所致，考量她認罪，判拘40日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 這段路重機飆速事故多 警方啟動防制危駕專案
- 老翁疑久病厭世 住家上吊身亡
- 賣移民配額騙錢 加碼博弈吸2.9億
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 郵差心酸蹲馬路旁吃飯 讓2萬網友好心疼
- 磨合6年 大台中建築師公會正式成立
- 李千娜獻「讚聲」 專場初體驗
- 魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（上）
- 智慧城市產業聯盟 60企業捧場
- 忍了8年！強國女星PO文「禁欲太久」
- 雲林再添三雞場染禽 新竹檢警追查棄死雞
- 被爆天天去嘎嘎家堵人 寶兒13字吐真相
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 為何在機場暗殺金正男？ 前北韓女特務這樣說...
- 江蕙大讚友神了！歌神這樣邀二姊開麥
- 《中英對照讀新聞》Pakistani court bans Valentine’s day 巴基斯坦法院禁止情人節
- NBA》國王重磅交易 美媒分析表弟少賺9.2億
- 採駕駛替換新增成本 消保官：業者不得對消費者加價
- 「歐派」點了會抖又會叫 你能忍住不點嗎？
- 國道3號施工 芎林南下路段大塞車
- EXO香港開唱險釀意外 LAY遭襲擊玻璃瓶直落頭頂
- 獼猴爬宿舍 中山大學︰有裝防猴紗窗
- 《健康充電站》營養講座、乳癌開懷保健班
- 龜山、泰山部分地區 27日停水23小時
- 網友約砲慘被神回「這句」 鄉民笑瘋紛紛效法
- 愛心壽司藏祕 你讓她「受精」她讓你「吃驚」
- 國外機構解密 228「國際」檔案首度在台曝光！
- 當選人、遞補人都當選無效 選委會：這席議員懸缺
- 《國際現場》日本1月逆差96億美元
- 靜宜大學文化體驗營 培養溝通及國際行動力
- 校園設電梯無下文 苗縣府挨批「有障礙」
- 竹市賞花季週六開跑 河津櫻粉嫩綻放
- 鴻海力挺 香港新創旅遊手機服務handy進軍台灣
- 俄羅斯駐聯合國大使 生日前一天突然去世
- 頂新獻金案4/11日宣判 周玉蒄：莫讓權錢者無法監督
- 為有錢人服務？ 竹北興隆路豪宅前儘劃黃網線
- 等了11年 國三將增北土城交流道
- 北港建國國中 學校陳情促改建
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
- 自中、韓進口的鋼品 財部課徵5年反傾銷稅
- 岡山焚化爐處理費翻兩翻 地方要求回饋金一起漲
- 政院提建設特別預算 陳冲：要避免留給後代負擔
- 南蘇丹饑荒 500萬人餓肚子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金援50萬情夫沒依約離婚 小三恐嚇「殺你全家」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分