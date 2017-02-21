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金援50萬情夫沒依約離婚 小三恐嚇「殺你全家」

2017-02-21  20:33

〔記者王定傳／新北報導〕新北市54歲陳姓女子與已婚的楊姓男子交往，資助他50萬，條件是與元配離婚，楊沒照辦，陳女抓狂恐嚇說：「我為了50萬，可以殺你全家」等語，新北地院法官認為，陳女情緒管理能力欠佳，所為固然不應該，但終究是因個人情感付諸流水所致，依恐嚇危安罪判拘40日，可上訴。

檢警調查，陳女與楊男交往期間，曾資助50萬元，條件是要楊男與妻子離婚，楊男沒有照辦，引起陳女不滿。

前年6月11日，陳女乾脆打電話給楊男恐嚇說：「我現在買汽油馬上去你家裡」、「你們全家是不是活得不耐煩了，大家都同歸於盡喔」、「你女兒在路上說實在，很危險，你就保佑她都不要出門，你們全部都不要出門，現在瘋狂的人很多！」

不僅如此，陳女還說：「我要是抓狂我真的會拿刀去殺你全家，真的喔」、「說實在那50萬沒什麼，但是是你的行為太可惡了」、「白曉燕是怎樣死的，人到瘋狂的時候就會那樣做喔」，楊妻事後得知後提告。

法官認為，陳女明知楊男已婚仍交往，介入他人家庭，衍生感情、金錢糾葛，恐嚇楊男家人生命，情緒管理能力欠佳，但楊男自己是有婦之夫，未能信守婚姻誓言，終因東窗事發，未能善了，而啟事端，陳女口出惡言宣洩情緒，固然不對，是因憤恨個人情感付諸流水所致，考量她認罪，判拘40日。

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  • 新北地院法官認為，陳女情緒管理能力欠佳，所為固然不應該，但終究是因個人情感付諸流水所致，依恐嚇危安罪判拘40日。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院法官認為，陳女情緒管理能力欠佳，所為固然不應該，但終究是因個人情感付諸流水所致，依恐嚇危安罪判拘40日。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

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