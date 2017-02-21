房產遭法拍拒點交 出版商點火嗆仿效鄭南榕

2017-02-21 19:56

〔記者陳慰慈／台北報導〕63歲的陳姓書商房產遭法拍，因拒絕法院點交點火燒屋，致使房產遭燒毀，陳男稱因被衝進來的人「嚇到」，才不小心將火苗丟到屋內，釀成火災，新北地檢署今依放火燒毀建物罪嫌將他起訴。

新北地方法院民事執行處去年12月底至新北市板橋區，強制點交陳男借用胞弟姓名登記的房屋時，陳男在門口張貼海報，自稱「鄭南榕事件二」，寫上「注意：只要有人動手強行進入！將立即引爆全國矚目的鄭南榕事件二」、「請民事執行處、及拍定人三思，記得動手強行進入前，先疏散住戶」等驚悚字句懸掛在門上，且拒不開門、拒絕點交。

法院找來鎖匠開鎖，驚見屋內竄出大量火煙，陳男也被濃煙嗆得逃出，消防人員撲滅火勢，屋內燃燒面積約3坪，警方依縱火現行犯逮捕陳嫌。

庭訊時，陳男宣稱抗議司法不公，才想模仿鄭南榕，點火前已警告司法事務官將自焚，但對方卻不理會他，執意衝入屋內，他本打算將沾著去漬油的毛巾丟到事前準備的鐵鍋內，但卻被破窗的消防隊嚇到，才不慎將火苗丟到屋內引燃書房內書籍，造成火勢蔓延，矢口否認有放火意圖，「屋內還有我的財產，我怎麼可能燒屋」，強調被拉出屋內時，火還很小。