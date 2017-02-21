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神明也相助？婦買刮刮樂中200萬 稱要找兒子相認

彩券行開出刮刮樂200萬元頭獎，蔡姓負責人（右）還請員工幫婦人兌獎。（記者王善嬿攝）

2017-02-21  19:54

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市國華彩券行今上午開出200元刮刮樂的頭獎200萬元，彩券行蔡姓負責人透露，得獎者是名年約40歲婦人，根據該婦人描述，因與先生很早就離異，多年不曾看過兒子，買刮刮樂前，曾到彩券行旁的北門口先天宮拜拜，向神明祈求希望跟兒子能相認，想不到中獎200萬元；該婦人因太高興還哭出來，不斷跟蔡某說，既然中大獎，就要立刻到高雄市找兒子、跟他相認，蔡某提醒，金錢不能買任何東西，要她做好兒子的榜樣。

該名婦人今上午拜拜後路過彩券行試手氣，先買10張面額200元刮刮樂，刮中1千元，接著將該筆1千元加買5張刮刮樂，第一張就中200萬元頭獎，中獎後再買了4張，又接著中200元、500元獎金，然而因婦人情緒太激動，彩券行員工還幫她去銀行兌獎，婦人要分紅遭店家婉拒，隨後開心地離開。

蔡姓負責人說，該筆獎金是店裡賣刮刮樂來最高獎金，相信每個人都有中獎運氣。

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  • 一名婦人拜拜後買200元刮刮樂，竟刮出200萬元頭獎。（記者王善嬿攝）

    一名婦人拜拜後買200元刮刮樂，竟刮出200萬元頭獎。（記者王善嬿攝）

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