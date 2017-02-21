防超速出車禍 交通隊：測速照相未必有用

2017-02-21 21:00

［記者黃美珠／新埔報導］10次車禍9次快！為防車禍發生，猛裝測速照相機就有解？新竹縣警局交通隊可不這麼想！

以日前發生在新埔新湖路的死亡車禍為例，警方會勘發現當地連續彎曲山路和陡坡、用路人若有超車等其他不安全駕駛行為，加裝測速照相恐平添駕駛人緊張、閃躲而更易釀成意外，完全顛覆外界警察很愛測速搶人荷包的刻板印象。

縣警局交通隊隊長周國強直言，測速照相取締超速的目的是要保障用路人的行車安全，不是要處罰人。

新湖路從新埔到湖口，短短約2.1公里，因一路是彎曲、長下坡，雙向車流一方上坡勢必加速，另一方下坡如果稍未有效減速，只要用路人對路況不熟，或有超車等不安全駕駛行為等，就很容易發生意外，嚴重甚至演變成人命的損傷。

新埔警分局日前就獲報，家住土城的19歲高姓男子在19日凌晨騎車到新竹市找車友聚會。同日下午跟25歲謝姓男子、19歲吳姓女子騎車，一路從北埔、關西、新埔遊玩，當日傍晚6點多，由謝男領軍、高男殿後方式，3人騎車要回謝男位於新豐的租住處。

不料他們走新湖路一路爬坡北上，就在新湖、榮光路口南側最後一個轉彎處，警方從相關的影像發現，高男不知何故突然超車越過謝男、吳女的機車，但也失控衝往南下車道。

高男的機車先跟對向的自小貨車發生碰撞，整個人飛出後再被尾隨在自小貨車後的汽車輾壓過胸部，不僅肋骨骨折，頸椎也斷裂，送醫後不治。

交通隊統計發現，這個路段去年8月中也發生過1起類似的悲劇。警方為此現勘研究對策如何預防再發生。

原本警方考慮要建議縣府在此加裝測速照相機，後來擔心反而造成下坡車流的壓力衍生危險而作罷。

也有建議，或可考慮國外利用彩繪路面，把平整道路繪成破碎、坑洞連連的方式，以「心理戰」，讓用路人因擔心「犁田」而自主減速，但可行性仍待評估。

周國強說，初步他們將建議縣府交旅處在道路2端、雙向各設立1面「連續彎路」的警告標誌提醒用路人當心。

新埔分局則將建議是否在這個路段的機慢車道和快車道中間加裝防撞桿，避免機車騎士再度過彎進入快車道甚而失控撞入對向發生意外。