洩密案》馬英九沉默大半場後... 準備講稿自清

2017-02-21 18:45

〔記者溫于德／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時教唆前檢察總長黃世銘洩密案，台北地院今天再度開庭。柯的律師要求法院向監察院調取黃世銘以外筆錄，包含時任高檢署檢察官林秀濤、高檢署檢察長陳守煌與法務部長曾勇夫的約談紀錄，藉此證明林秀濤當時不起訴柯建銘，非因時任立法院長王金平致電所為，是林的個人判斷，但遭合議庭當庭駁回。稍早輪到馬英九答辯時，他拿出事先準備好的講稿，直指關說一事為「世界級醜聞」，並堅稱自身「未構成犯罪」行為。

馬英九表示，立委（指柯建銘）請託關說檢察官對個人涉及刑事案件作不起訴處分的動作是世界級醜聞...，但他自認基於國家元首憲法上的職權，以及維護司法獨立，避免政局不安與社會動盪的責任，對於相關的案情及事證，絕非不應該知情的人；他最後提到，本於職責了解關說過程以及之後危機處理，皆未構成犯罪，盼法官還清白。

馬英九全文：

3年多以前，也就是民國102年6月，本案自訴人、柯建銘立委，為自己的一宗刑事案件請託關說台灣高檢署檢察官（指林秀濤）不要上訴，案情不但牽涉到當時的法務部長（指曾勇夫），更牽涉到當時立法院朝野政黨的領袖（指王金平）；最高法院檢察署特偵組一旦公開自訴人（指柯建銘）對自己請託關說司法個案的調查結果，不能因為涉案檢察官林秀濤而提前介入。

這件立法委員（指柯建銘）對本身案件請託關說檢察官不要上訴的世界級醜聞，必然震驚各界，造成政局不安與社會動盪。

我在民國102年8月31日晚間，因為當時檢察總長黃世銘主動報告司法關說案件，而獲知上情，基於國家元首憲法上的職權，以及維護司法獨立，避免政局不安與社會動盪的責任，對於相關的案情及事證，我絕對不是不應該知情的人，因此，我依法就自訴人柯建銘立委請託關說檢察官不要上訴的行為，所做的了解以及危機處理，也就是處理緊急公務，並沒有構成犯罪，以上說明請庭上明察。