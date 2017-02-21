無照駕駛撞傷人 少女肇事逃逸被送辦

2017-02-21 19:51

〔記者葉永騫／東港報導〕東港陸橋日前發生肇事逃逸事件，警方在調閱監視器後找出涉嫌肇事的無照張姓少女，依公共危險罪嫌送辦。

東港陸橋下方的台17線與中正路2段路口日前發生一起交通事故，一名騎機車的韋姓女子疑遭到另一台機車撞擊後受傷倒臥在現場，肇事的女機車駕駛雖然下車詢問傷勢如何，但一聽到到韋女有受傷竟立即騎車逃逸，留下頭部外傷併腦震盪和四肢皆有挫傷的韋女在現場，東港警方獲報後調閱路口監視器畫面，查出肇事逃逸的車輛住址，立即到嫌疑人家中逮人，並且從監視器中查出肇事時騎車的張姓少女。

張女見警方找到家中，嚇得不知所措，辯稱因為無照駕駛，在發生車禍後得知對方受傷嚇壞了，只想趕快離開逃離現場，不知道這會觸及公共危險罪嫌，但警方說明，車禍發生時須留在現場等候警方到場處理，肇事逃逸者將觸犯刑法處以1年以上7年以下之徒刑，全案送辦後只能上法院向法官求情了。