清泉崗基地內撿到安毒 交憲兵隊調查

2017-02-21 19:07

〔記者李忠憲／台中報導〕空軍清泉崗基地昨天上午竟在軍事管制區內的地上，撿到20多包安非他命毒品！基地人員表示，昨天上午進行例行性基地巡場時，士官長與上士在行政大樓旁道路，發現地方散落許多透明塑膠夾鍊袋，裡面裝有白色粉末及結晶體，經往上呈報後懷疑可能是毒品，立刻通知台中憲兵隊將夾鍊袋全部帶回進行檢驗。今天下午，台中憲兵隊初步檢驗，證實夾鏈袋內裝的粉末是二級毒品安非他命。

清泉崗基地政戰主任施勝德證實確有此事，但表示，發現地點周邊未安裝監視器，因此毒品究竟是何人所有，無從得知。將交由憲兵隊進行調查釐清，若有官兵涉及不法，將依法嚴辦，絕不護短。