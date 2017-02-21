清泉崗基地內撿到安毒 交憲兵隊調查
2017-02-21 19:07
〔記者李忠憲／台中報導〕空軍清泉崗基地昨天上午竟在軍事管制區內的地上，撿到20多包安非他命毒品！基地人員表示，昨天上午進行例行性基地巡場時，士官長與上士在行政大樓旁道路，發現地方散落許多透明塑膠夾鍊袋，裡面裝有白色粉末及結晶體，經往上呈報後懷疑可能是毒品，立刻通知台中憲兵隊將夾鍊袋全部帶回進行檢驗。今天下午，台中憲兵隊初步檢驗，證實夾鏈袋內裝的粉末是二級毒品安非他命。
清泉崗基地政戰主任施勝德證實確有此事，但表示，發現地點周邊未安裝監視器，因此毒品究竟是何人所有，無從得知。將交由憲兵隊進行調查釐清，若有官兵涉及不法，將依法嚴辦，絕不護短。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 目擊兇殺案 淡定伯照樣吃麵
- 告別檢座人生！彰檢「食安雙煞」 鄭智文當律師去
- 涉攀附王永慶女婿名聲行騙 假緬甸代表起訴
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 回應部落訴求 山川琉璃吊橋3月起雙向進出
- 宮澤理惠愛情事業雙贏 情人節黏「V6」森田剛甜蜜泡湯
- 「八百壯士」圍立院 國防部：盼冷靜以對
- 春雷大雨點小 濁水溪「只減少蒸發量」
- 《藍色男孩》打敗《樂來越愛你》 奪最佳原創劇本
- 水庫水位快跌破5成 台南也要轉水情燈號了
- 醫療診間》老翁膀胱結石大如雞蛋 尿液排不出來
- 為何在機場暗殺金正男？ 前北韓女特務這樣說...
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 〈Nene的異想花園〉如果
- 簡易自來水工程設計不良 國姓公所限月內改善
- 《觀察筆記》點滴
- 改革接連啟動 小英民調止跌
- 已存好買房錢 KID自爆「喜歡生小孩」
- 賴清德續留台南 挺吳秉叡選新北市長
- 拆人行道 洋仔厝溪北岸設機車道
- 二二八將至 長老教會：政府應盡速拆除各地蔣家銅像
- 同安國小轉型 家長、校友憂廢校先兆
- 侯昌明肉麻示愛 送老婆情趣內衣
- 驕傲女兒不靠爸 70歲資深男星不急當阿公
- 前學生批校方濫權記過 華岡校長：不排除提告
- 〈旅遊的滋味〉西班牙白色風車村
- 鐵路地下化 賴清德：3月中旬動工
- 中職》2017賽程出爐！金控大戰3/25開幕、7月明星賽花蓮亮相
- 自由廣場》雲林，讚！
- 美研究：同性婚姻合法後 青少年企圖自殺率下降
- 搭遊輪玩埃及食宿超驚嚇 網友怒：花我11萬！
- 《台股青紅燈》台股呼叫葉倫
- 首支司改國是會議影片曝光 司法院拋4大提案
- 台南路邊停車首創智慧收費 即時提供格位資訊
- 飯店無照營業！ 汪小菲怒：我堂堂正正
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 艋舺青山宮地基掏空 灌漿搶救
- （雲林）密閉禽場沒漏洞 禽農建議補助升級
- 經典賽》ELEVEN SPORTS三月上架 提供台灣隊轉播
- 上班一族徵文─360行工作照
- 44％民眾︰一例一休弊大於利
- 金正男事件演成互嗆 大馬召回駐北韓大使
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：清泉崗基地內撿到安毒 交憲兵隊調查
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分