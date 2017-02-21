搖晃安撫嬰兒致成植物人 粗心褓母遭訴

2017-02-21 19:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名爸爸，將2月大的女兒，受託給67歲的高姓褓母照顧，不料高女涉嫌「過度搖晃」女嬰，致使女嬰疑出現嬰兒搖晃症候群，送醫搶救仍不幸成植物人，新北地檢署今依業務過失致重傷害罪嫌將高女起訴。

去年1月，高女委託照顧女嬰，同年2月，高女餵完女嬰喝完奶後，便把女嬰放到床上換尿布，沒多久她聽到女嬰哭鬧聲，將女嬰抱在懷中安撫搖晃，卻發現女嬰全身癱軟，連忙通知女嬰父母並將女嬰緊急送醫，不幸的是，女嬰目前成植物人，女嬰父母憤而提告。

庭訊時，高女否認有搖晃女嬰，強調安撫女嬰時僅有將對方抱起；但因褓母協會人員與醫生在診間，要高女示範平日如何安撫女嬰，結果高女不但左右搖晃女嬰，還出現下上搖晃動作，又醫生指出，女嬰身上並無外傷，嬰兒搖晃症非急性，可能是多次反覆搖晃造成，檢方因此認定高女疏失，今將高女起訴。