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清泉崗基地撿到安毒 空軍：全體官兵驗尿

清泉崗機場佔地遼闊，空軍基地在巡場時發現安毒，空軍決定對全基地全體官兵實施尿液篩檢。（資料照，記者黃鐘山攝）

2017-02-21  17:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部稍早表示，清泉崗基地昨日上午主官執行巡場時，發現數小包疑似毒品的白色不明粉末，及吸食器一支，立即主動通報台中憲兵隊進行調查及協助化驗，並對全基地全體官兵實施尿液篩檢，刻正持續進行篩檢中。

由於清泉崗基地佔地廣闊，軍方尚不清楚毒品為官兵攜帶，還是民眾入內「丟包」，目前仍在調查當中。

空軍表示，不明粉末經憲兵隊初步化驗結果，疑似為安非他命及愷他命等二種毒品，全部證物已送憲兵刑鑑中心進行化驗，空軍全力配合偵辦。

空軍表示，空軍司令部已成立專案小組，前往清泉崗基地協助查察毒品來源，為貫徹反毒決心，由聯隊長率基地各級主觀優先實施尿意篩檢，秉持勿枉勿縱原則，全面清查可疑事證，依法嚴辦。空軍也通令各單位強化營門管制，嚴格人車查驗及反毒宣教，確為部隊純淨。

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