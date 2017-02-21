情侶鬧分手醋男欲討交往費 警界網紅出面化解

2017-02-21 19:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕前金分駐所警員陳文彬因化身「海笑法師」，一口氣拍微電影到PART3，成為警界網紅人物，他不僅搞笑還是危機處理高手，一對情侶感情生變，李姓男子懷疑女友劈腿，欲索討10萬元「交往費」，2人在美髮店內爭吵，所幸海笑法師及時化解。

李男（30歲）與小他3歲的黃女交往1年半，李男吃醋懷疑女友劈腿，黃女反指男友佔有慾太強想疏遠，雙方起口角，李男得知女友在美髮店洗頭，竟揪眾堵人，女友害怕報警，前金分駐所線上警網獲報，趕往的就是「海笑法師」警員陳文彬。

陳文彬不脫幽默口吻說：「帥哥證件我看一下」，李男當下氣消了一大半，配合警方打開後車廂，發現藏放許多黃女的鞋子、衣物，不久，又在駕駛座旁發現1把開山刀，此時，陳文彬彷如「法笑大師」上身，當場開示李男：「好來好去，好聚好散」。

曾有傷害前科的李男表示，刀子只是用來防身，並非取來要傷害黃女，同意聽警方的苦勸，放下開山刀、放下情感，「海笑法師」臨場機智反應，又化解一次情侶暴力相向的危機。

新興分局長葉明潭表示，陳文彬扮演海笑法師拍攝微電影微已出到PART3「有你，真好」，他在影片中大跳PPAP佛鈴飛鵝（Foreign Affairs）上傳分局粉絲頁，已超過1萬5千次瀏覽，600多位網友按讚，是繼「熊棒棒」後新的代言人。