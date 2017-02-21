求復合不成 男潑汽油只算恐嚇
2017-02-21 19:08
〔記者王定傳／新北報導〕新北市30歲方姓男子去年6月間，要求阮姓前女友復合不成，竟拿汽油潑灑她，檢方認為觸犯殺人未遂罪嫌，但新北地院法官認為，方男潑灑後，無壓制阮女行動自由舉動，也沒點火等行為，僅依恐嚇危安罪判刑4月，可上訴。
本案發生於去年6月1日上午11時許，方男騎車行經三重區重新路4段的某銀行前，見到阮女正在停車，遂下車要求阮女復合，阮女拒絕，雙方發生口角，阮女為求脫身，佯稱口渴欲去便利商店買水喝。
方男聽聞後說機車上有水，阮女回說不需要，隨後準備騎車離去時，方男竟拿裝有汽油的寶特瓶，朝她潑灑，還說：「妳不是要喝水？給妳喝」，阮女氣炸報警，檢方認為方男所為已觸犯殺人未遂罪嫌，方男否認有殺人犯意。
合議庭也認為，依阮女所述，方男潑灑後並未拿出打火機，更無點燃打火機接觸阮女身體或衣物，且兩人只相距2、3公尺，方男有體型優勢，若他想引燃，大可抓住阮女，但他並無壓制或引燃等行為，加上方潑灑後雖有短暫跟隨，但到銀行門口後就止步，待在距阮女約5、6公尺處，等警察到場，認定無殺人之意。
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