| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

求復合不成 男潑汽油只算恐嚇

2017-02-21  19:08

〔記者王定傳／新北報導〕新北市30歲方姓男子去年6月間，要求阮姓前女友復合不成，竟拿汽油潑灑她，檢方認為觸犯殺人未遂罪嫌，但新北地院法官認為，方男潑灑後，無壓制阮女行動自由舉動，也沒點火等行為，僅依恐嚇危安罪判刑4月，可上訴。

本案發生於去年6月1日上午11時許，方男騎車行經三重區重新路4段的某銀行前，見到阮女正在停車，遂下車要求阮女復合，阮女拒絕，雙方發生口角，阮女為求脫身，佯稱口渴欲去便利商店買水喝。

方男聽聞後說機車上有水，阮女回說不需要，隨後準備騎車離去時，方男竟拿裝有汽油的寶特瓶，朝她潑灑，還說：「妳不是要喝水？給妳喝」，阮女氣炸報警，檢方認為方男所為已觸犯殺人未遂罪嫌，方男否認有殺人犯意。

合議庭也認為，依阮女所述，方男潑灑後並未拿出打火機，更無點燃打火機接觸阮女身體或衣物，且兩人只相距2、3公尺，方男有體型優勢，若他想引燃，大可抓住阮女，但他並無壓制或引燃等行為，加上方潑灑後雖有短暫跟隨，但到銀行門口後就止步，待在距阮女約5、6公尺處，等警察到場，認定無殺人之意。

廣告
  • 新北地院法官認為，方男潑灑後，無壓制阮女行動自由舉動，也沒點火等行為，僅依恐嚇危安罪判刑4月。（記者王定傳攝）

    新北地院法官認為，方男潑灑後，無壓制阮女行動自由舉動，也沒點火等行為，僅依恐嚇危安罪判刑4月。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 復合 恐嚇 潑汽油
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：求復合不成 男潑汽油只算恐嚇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.