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蘇中福侵占漂流木將不起訴 檢仍聲請沒入怪手

2017-02-21  18:06

〔記者陳賢義／台東報導〕台東男子蘇中福去年10月間未經主管機關許可，恣意撿拾漂流台灣櫸木，東檢聲請簡判，沒入鐵牛拼裝車、怪手等犯罪工具，台東地方法院審結，認為鐵牛拼裝車、怪手非違禁物，價值與1根台灣櫸木相去懸殊，宣告沒入太過嚴荷，輕罰5000元，案後蘇男仍不知悔悟，去年再犯，台東地檢署偵辦中，未料前晩卻傳出蘇開車自撞身亡，依法將獲不起訴處分，但扣案怪手，檢方強調仍會聲請沒入，再戰院方。

2015年台北市議員高嘉瑜質疑內湖警分局縱放山老鼠案，蘇男因提供興善宮10多支漂流木建廟，涉及侵占漂流物，現身喊冤絕非山老鼠；2012年合法在卑南溪台東大橋至出海口間撿拾漂流木，東檢2015年7月間偵結，以無積極證據足認，予以不起訴處分。去年10月間，蘇再涉及前往卑南溪左岸堤防上撿拾台灣櫸木1根，撿拾時間、地點並非在台東縣政府開放自由撿拾的公告許可範圍內，東檢偵結聲請簡判處刑，及沒入鐵牛拼裝車、怪手等犯罪工具。

案經台東地院審理，法官認為蘇未經許可撿拾，侵害國家對森林主產物的保育及管理措施，行為雖有不該，但考量犯後坦承，贓物已由台東林管處領回，裁罰5000元，易服勞役以每日千元折算。

至於扣案罪證，則認為贓物已由台東林管處領回，用來搬載的鐵牛拼裝車、怪手非屬違禁物，加上台灣櫸木1根市值約9900餘元，兩相差距懸殊，宣告沒收難符比例原則。

東檢主任檢察官吳維仁表示，蘇還涉及另起侵占漂流木案，目前仍在偵辦中，他自撞身亡後依法將獲不起訴處分，但扣案怪手仍會聲請沒入。

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  • 台東男子蘇中福因撿拾漂流台灣櫸木，遭東檢聲請簡判，沒入鐵牛拼裝車、怪手等犯罪工具，前晚蘇男自撞身亡，侵占漂流木部分將獲不起訴。（資料照，記者王秀亭攝）

    台東男子蘇中福因撿拾漂流台灣櫸木，遭東檢聲請簡判，沒入鐵牛拼裝車、怪手等犯罪工具，前晚蘇男自撞身亡，侵占漂流木部分將獲不起訴。（資料照，記者王秀亭攝）

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