空軍清泉崗基地 傳遭人丟包27包安非他命

2017-02-21 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕台中清泉崗空軍基地傳遭人丟包毒品，軍方表示，昨早巡場時，發現27包白色粉末，依處理程序轉送憲兵隊檢驗，今初步檢驗發現是安非他命，軍方稍晚將進行說明。

《聯合報》報導，軍方表示，昨天發現27包白色粉末，但不知道內容物為何，所以在昨天就依照程序給憲兵隊檢驗。

憲兵單位在今天初步檢驗後，發現為安非他命，軍中官兵得知後議論紛紛，軍方稍晚將進行說明。

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