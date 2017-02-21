貪污判10年 前橋頭鄉長李清福今入監服刑

2017-02-21 17:13

〔記者黃建華／高雄報導〕前高縣橋頭鄉長、現任水利會會長李清福，被控在民國88年鄉長任內辦理小型工程收受回扣貪汙案，經台灣高等法院高雄分院更三審判處應執行有期徒刑10年、褫奪公權8年，犯罪所得新臺幣873萬2,000元沒收，李姓被告不服上訴，最高法院於今年1月18日維持高雄高分院更三審見解，駁回李清福上訴，全案定讞。李清福已於今天下午入監服刑。

高雄地檢署指出，106年1月18日接獲台灣高等法院高雄分院檢察署通知後，立即分案，指派執行組主任檢察官洪瑞芬、檢察官余彬誠辦理李姓受刑人之執行程序，並啟動防逃機制。

本案經本署主任檢察官洪瑞芬、檢察官余彬誠訂於今天、2月21日下午執行，並請岡山警分局派員送達執行傳票。另由主任檢察官葛光輝、檢察官余彬誠先後於2月2日下午、2月20日上午，至岡山分局甲圍派出所訊問李清福，並當庭諭知防逃措施，命李清福每日3次定時至甲圍所簽到，令其務必遵守。

此外，犯罪所得873萬2000元亦已於106年2月6日由余檢察官簽發執行命令自李姓受刑人名下帳戶內轉入國庫予以沒收。

李清福已於今日13時30分許，在高雄市刑大偵三隊陪同下，準時前往雄檢報到，經余檢察官訊問後，於14時許送至法務部矯正署高雄監獄，並於14時10分許完成入監手續。