離譜！烘爐地襲胸女香客 狼掰「神明降駕」

2017-02-21 17:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕44歲的劉姓男子元旦從台南市到新北市中和區烘爐地進香，拜拜完準備下山時，看見一名20多歲的正妹也來上香，下樓梯時涉嫌偷襲正妹胸部，正妹當場驚聲尖叫，正妹男友當場將劉男制伏在地，警方到場時，劉男還瞎扯當時「神明降駕」，不曉得自己在做什麼，後辯稱因突然感到暈眩，沒地方抓才不小心抓到正妹胸部，新北地檢署今依性騷擾防治法將劉男起訴。

起訴指出，1月1日下午1時許，劉男祈福上香後，準備離開烘爐地，下樓梯時，看見受害正妹正爬上階梯要進廟拜拜，2人在樓梯一下一上交會之際，劉男竟突然伸手偷襲正妹右胸，正妹嚇得大叫：「你幹什麼？有色狼！」劉男見狀先坐在樓梯上，拿出龍眼假裝要請正妹吃，接著拔腿就跑，沒想到才衝幾步就狠摔在樓梯上，小腿受傷，被正妹的黃姓男友制伏，其他民眾見狀隨即報警處理。

警方到場處理時，劉男竟稱當時「神明降駕」，不清楚自己在做什麼，後掰稱「卡到陰」；新北檢開庭時，辯稱當天突然不舒服，下意識想找東西抓住扶著，卻不小心摸到正妹胸部，但因其他證人指證歷歷，檢方因此不採信他的供詞，今將他起訴。