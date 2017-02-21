北市傳公車失控衝上候車亭 2人受傷送醫

台北市中山北路七段，發生公車衝撞候車亭意外。（記者陳恩惠翻攝）

2017-02-21 17:11

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市天母地區，今天下午發生一起公車無故失控撞上候車亭的意外，當場造成2名正在等公車的婦女受傷，所幸閃避及時，意識清醒，目前已分別送往台北榮民總醫院及振興醫院治療，至於肇事原因，仍待交通大隊士林中隊調查釐清。

台北市消防局119勤務中心，今天下午4時12分據報，位於北市中山北路七段165-3號前的候車亭，發生公車失控衝撞意外，立刻派出多部救護車及救災救難人員前往，初步調查，受傷的2名女性皆是站在候車亭等車的女性，所幸2人意識皆清醒，其中1名送榮民總醫院，另名62歲、無明顯外傷，送振興醫院。