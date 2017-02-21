消基會前董座張智剛騙客戶 判刑3年
2017-02-21 17:16
〔記者王定傳／新北報導〕前消基會董事長張智剛律師，接受當事人委託進行訴訟，他接案後卻沒有提訴，為避免被發現，竟剪貼偽造法院公文唬弄，謊稱有在進行，不僅如此，97年，張還涉入恐嚇案，任由陳姓男子等人在他的律師事務所恐嚇暴力逼債，新北地院依偽造文書等罪，判他3年徒刑，可上訴。
合議庭斥責張智剛身為執業律師，應盡力維護當事人權益，卻以偽造的公文書等，拖延案件進度，價值觀念嚴重偏差，破壞人民對司法、法律信賴，考量張終能坦承犯行，態度尚可，並已與大部分被害者和解，且他雖拖延任務，仍於遭羈押前後，替委任人完成訴訟官司，可見有負起應負責任，有悔意。
遭張智剛唬弄的被害者共有9位，張智剛犯行最早可回溯到97年間，一名胡姓女子委託他處理與楊姓女子間的押租金等問題，張卻沒有提出民事訴訟，竟在他的「宇國律師事務所」內，偽造法院支付命令、開庭通知書等。
102年間，他受藍姓女子委託，處理她男友涉結夥強盜向法院聲請再審程序，張同樣沒做，剪下法院收狀章，傳LINE給藍女謊稱有遞狀，扯的是，他還製造假卷宗，連審判長法官、書記官都自行杜撰；不僅如此，103年，他受鄭姓男子所託，幫鄭子對其妻提履行同居訴訟，但他沒理偽造法院收件章唬弄。此外，97年間，張智剛還放任陳姓男子等人，在他辦公室內對楊姓男子暴力逼債，視為共犯。
張智剛畢業於中興大學法律系，現任宇國聯合律師事務所負責人，曾任行政院消費者保護會委員、消基會董事長、秘書長等重要職務。
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