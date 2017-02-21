| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水
 首頁 > 社會

雙駕駛制228上路 業者：把旅客推向另一個火坑

2017-02-21  17:05

［記者劉婉君／台南報導］蝶戀花旅行社賞櫻團事故後，交通部在228連假祭出大客車「雙駕駛」制，豐勝旅遊董事長陳智勝說，駕駛來源不夠，「要去哪裡請人？」且台灣受到地形限制，到台北一定超過工時，另請駕駛對原車不熟，有如將旅客送上虎口，理論上與實務面有落差。

陳智勝今天在交通部與財團法人車輛安全審驗中心到台南市永康區總盈汽車公司參訪時表示，近年來幾次重大遊覽車事故後，司機難找，加上台南到台北就有300多公里，如果要控制司機不超過工時，就只能在附近縣市繞，現代許多家庭都有車，很難吸引客人。

陳智勝說，如果聘請雙駕駛，駕駛一出門就算工時，等於兩名司機超過工時；若到台北臨時找司機，根本不熟悉該輛車的狀況與操作，一旦肇事，該由誰來負責？雙駕駛政策原意是想保護消費者，還是要把旅客推向另一個火坑？希望政府審慎思考。

相關影音

廣告
  • 豐勝旅遊董事長陳智勝認為，「雙駕駛制」理論與實際執行有很大落差。（記者劉婉君攝）

    豐勝旅遊董事長陳智勝認為，「雙駕駛制」理論與實際執行有很大落差。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蝶戀花 遊覽車 雙駕駛
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：雙駕駛制228上路 業者：把旅客推向另一個火坑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.