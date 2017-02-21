雙駕駛制228上路 業者：把旅客推向另一個火坑

2017-02-21 17:05

［記者劉婉君／台南報導］蝶戀花旅行社賞櫻團事故後，交通部在228連假祭出大客車「雙駕駛」制，豐勝旅遊董事長陳智勝說，駕駛來源不夠，「要去哪裡請人？」且台灣受到地形限制，到台北一定超過工時，另請駕駛對原車不熟，有如將旅客送上虎口，理論上與實務面有落差。

陳智勝今天在交通部與財團法人車輛安全審驗中心到台南市永康區總盈汽車公司參訪時表示，近年來幾次重大遊覽車事故後，司機難找，加上台南到台北就有300多公里，如果要控制司機不超過工時，就只能在附近縣市繞，現代許多家庭都有車，很難吸引客人。

陳智勝說，如果聘請雙駕駛，駕駛一出門就算工時，等於兩名司機超過工時；若到台北臨時找司機，根本不熟悉該輛車的狀況與操作，一旦肇事，該由誰來負責？雙駕駛政策原意是想保護消費者，還是要把旅客推向另一個火坑？希望政府審慎思考。

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