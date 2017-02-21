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醋男懷疑女友有小王 利剪刺頸

2017-02-21  19:06

〔記者王定傳／新北報導〕徐姓男子懷疑陳姓女友有小王，常爭吵，陳女忍不下去決定分手，徐男氣炸，去年10月，闖進陳女工作的檳榔攤，持剪刀朝陳女右側頭及後頭頸部等猛刺，陳女送醫無生命危險，徐還打電話恐嚇：「如果你繼續在那邊上班，我就拿菜刀過去殺你」新北地院殺人未遂、恐嚇罪判他3年徒刑，其中2個月得易科罰金。

判決書指出，54歲的徐男因懷疑47歲的女友另結新歡，經常吵架，去年9月間，陳女終於忍不下去提分手，同年10月15日晚間10點半，徐男手持全長約12公分的剪刀，闖進檳榔攤，朝她右側頭及後頭頸部、左肩、上背猛刺，離去前又折返再往陳女右胸及肩膀再刺。

陳女送醫後並無生命危險，徐男竟還打電話恐嚇說：「如果你繼續在那邊上班，我就拿菜刀過去殺你」，徐男犯案後，開車到三重環河北路重陽橋下，服用安眠藥物欲自盡，警方趕到後將他送醫洗胃撿回一命。

合議庭認為，徐男犯後坦承犯行，主動當庭向被害者表達歉意，頗有悔意，依刑法第59條減刑後，判刑3年；可上訴。

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  • 徐男持利器從背後突襲陳女。（記者曾健銘翻攝）

    徐男持利器從背後突襲陳女。（記者曾健銘翻攝）

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