| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水
 首頁 > 社會

韓瑜疑表妹爆料緋聞 助理為她理論遭起訴

2017-02-21  17:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕藝人韓瑜前年10月與孫協志離婚，沒多久便與同劇的黃少祺爆出緋聞，韓瑜懷疑王姓表妹向媒體爆料，去年5月，韓瑜妹妹及其孫姓女助理到王女住處理論，雙方發生衝突，王女提告韓妹、孫女公然侮辱、教唆傷害、搶奪、竊盜等罪，新北地檢署調查後，認定2人涉犯公然侮辱等罪嫌不足不起訴，依傷害罪嫌起訴孫女。

王女控訴，去年5月21日有媒體向韓瑜求證與黃少祺緋聞真偽，她遭懷疑是爆料者，當晚9時許，韓妹及孫女到她新北永和住處理論，過程中發生拉扯，韓妹不但罵她「神經病會開口說話」，還教唆孫女動手打她，她被救護車送去台大醫院驗傷後，回家發現2人還搶走她的手機及平板電腦，憤而提告。

韓妹出庭表示，當晚王女因情緒不穩亂摔東西，與其母拉扯，孫女因此衝過去壓制王女，並否認拿走平板電腦、手機及辱罵王女；孫女坦承有壓制表妹，但否認韓妹有叫她打王女。

王女母證稱，韓妹與孫女當晚一直言語刺激有恐慌症的女兒，女兒便與孫女打了起來，後韓妹拿出手機搜證，讓女兒更恐慌不安，孫女便把女兒壓在地上。韓瑜則說，因之前和表妹吵架，才懷疑緋聞是表妹向媒體爆料，當晚她在拍戲，所以讓妹妹與助理先去表妹家了解狀況，否認韓妹與助理有拿走表妹手機與平板電腦。

案發後，韓瑜接到王女母電話，要求到板橋住處處理此事，檢察官勘驗韓瑜與王女母的對話錄音，內容雖提及「要看手機內容、要把內容刪掉」等語，但認為是確認手機內是否存有向媒體爆料內容，主觀上非意圖為自己不法所有意圖，與搶奪、竊盜等罪要件不符。

公然侮辱罪嫌部分，韓妹涉嫌在王女住處房門口罵「神經病會開口說話」，亦不符公然侮辱構成要件；教唆罪嫌也證據不足，因此韓妹獲不起訴處分，孫女則被依傷害罪嫌起訴。

廣告
  • 藝人韓瑜。（資料照，記者潘少棠攝）

    藝人韓瑜。（資料照，記者潘少棠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 公然侮辱 韓瑜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：韓瑜疑表妹爆料緋聞 助理為她理論遭起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.