韓瑜疑表妹爆料緋聞 助理為她理論遭起訴

2017-02-21 17:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕藝人韓瑜前年10月與孫協志離婚，沒多久便與同劇的黃少祺爆出緋聞，韓瑜懷疑王姓表妹向媒體爆料，去年5月，韓瑜妹妹及其孫姓女助理到王女住處理論，雙方發生衝突，王女提告韓妹、孫女公然侮辱、教唆傷害、搶奪、竊盜等罪，新北地檢署調查後，認定2人涉犯公然侮辱等罪嫌不足不起訴，依傷害罪嫌起訴孫女。

王女控訴，去年5月21日有媒體向韓瑜求證與黃少祺緋聞真偽，她遭懷疑是爆料者，當晚9時許，韓妹及孫女到她新北永和住處理論，過程中發生拉扯，韓妹不但罵她「神經病會開口說話」，還教唆孫女動手打她，她被救護車送去台大醫院驗傷後，回家發現2人還搶走她的手機及平板電腦，憤而提告。

韓妹出庭表示，當晚王女因情緒不穩亂摔東西，與其母拉扯，孫女因此衝過去壓制王女，並否認拿走平板電腦、手機及辱罵王女；孫女坦承有壓制表妹，但否認韓妹有叫她打王女。

王女母證稱，韓妹與孫女當晚一直言語刺激有恐慌症的女兒，女兒便與孫女打了起來，後韓妹拿出手機搜證，讓女兒更恐慌不安，孫女便把女兒壓在地上。韓瑜則說，因之前和表妹吵架，才懷疑緋聞是表妹向媒體爆料，當晚她在拍戲，所以讓妹妹與助理先去表妹家了解狀況，否認韓妹與助理有拿走表妹手機與平板電腦。

案發後，韓瑜接到王女母電話，要求到板橋住處處理此事，檢察官勘驗韓瑜與王女母的對話錄音，內容雖提及「要看手機內容、要把內容刪掉」等語，但認為是確認手機內是否存有向媒體爆料內容，主觀上非意圖為自己不法所有意圖，與搶奪、竊盜等罪要件不符。

公然侮辱罪嫌部分，韓妹涉嫌在王女住處房門口罵「神經病會開口說話」，亦不符公然侮辱構成要件；教唆罪嫌也證據不足，因此韓妹獲不起訴處分，孫女則被依傷害罪嫌起訴。