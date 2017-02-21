國5遊覽車翻覆原因？ 賀陳旦：超速不止20公里

2017-02-21 17:04

［記者陳鈺馥／台北報導］蝶戀花旅行社國道遊覽車翻覆造成33死亡，國民黨立委林為洲今日質詢交通部長賀陳旦，他質疑，遊覽車轉彎超速20公里左右，以60公里速度行駛會造成翻覆嗎？賀指出，應該超速不止20公里，才會造成事故。

林為洲形容，他自己也開過那個匝道，遊覽車若超速20公里，是否真的會很難開過那個轉彎？

賀陳旦說，相關資料在檢察官那，應該超速不僅20公里，才會造成事故，是否有疲勞駕駛還是要由檢察官來做判斷。

林說，交通部針對一日遊駕駛有無措施？賀陳旦說，市面上有些產品相信有超時的可能性，超時產品必須下架，由消基會和旅遊公會一起來審視。

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