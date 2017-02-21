| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水
 首頁 > 社會

「老闆不要這樣！」 富商掏10萬誘越籍人妻上床

2017-02-21  17:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市1名廖姓富商透過友人得知，張姓越籍人妻老家需錢孔急，廖男藉口可提供工作、預借10萬元薪水，卻將張女帶到中壢區某飯店，當晚就要張女陪他上床，甚至脫光光鑽進被窩等待，張女哀求「老闆不要這樣！我那個來。」廖男隔天仍以「我給妳10萬元，不會跟妳老公說」為由，誘張女跟他上床並換掉手機SIM卡，整整5天與張女發生多次性行為，直到張女丈夫找不到人報警才曝光，桃園地院法官審結依和誘、妨害家庭罪合併判處他8個月徒刑。

廖男供稱，不知張女已經結婚，只是好心要幫她解決家裡困境，單純借錢給對方，且從未與對方發生性行為；不過，張女指控，她與丈夫借住在陳姓友人家，102年間因娘家媽媽急需用錢，丈夫又不准她外出幫傭，陳姓友人與廖男是好友，居中牽線她替廖男工作，她瞞著丈夫赴約卻被帶到飯店，當晚她洗完澡就看到廖男蓋著棉被躺在床上。

張女指控，考量廖男是她未來的老闆，加上他人還不錯，沒多想就躺上床，豈料，廖男對她又摸又親還想進一步，她哀求「老闆不要這樣，我那個來。」才躲過廖男狼爪，但隔天廖男語帶脅迫說，「我們一起過了一夜，妳老公知道也不好，我可以給妳10萬元，也不跟妳老公說我們的事。」誘張女與他發生多次性行為，並給了3000元美金讓張女匯回老家。

廖男刻意換掉張女手機SIM卡，張女丈夫因找不到妻子向警方報案，得知實情後控告廖男和誘、妨害家庭罪，友人證稱廖男知道張女已婚，而張女也指證歷歷，法官審結判處廖男8個月徒刑。

廣告
  • 廖男掏10萬元誘越籍人妻上床，被桃院判處8個月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    廖男掏10萬元誘越籍人妻上床，被桃院判處8個月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 和誘 妨害家庭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：「老闆不要這樣！」 富商掏10萬誘越籍人妻上床


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.