「老闆不要這樣！」 富商掏10萬誘越籍人妻上床

2017-02-21 17:17

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市1名廖姓富商透過友人得知，張姓越籍人妻老家需錢孔急，廖男藉口可提供工作、預借10萬元薪水，卻將張女帶到中壢區某飯店，當晚就要張女陪他上床，甚至脫光光鑽進被窩等待，張女哀求「老闆不要這樣！我那個來。」廖男隔天仍以「我給妳10萬元，不會跟妳老公說」為由，誘張女跟他上床並換掉手機SIM卡，整整5天與張女發生多次性行為，直到張女丈夫找不到人報警才曝光，桃園地院法官審結依和誘、妨害家庭罪合併判處他8個月徒刑。

廖男供稱，不知張女已經結婚，只是好心要幫她解決家裡困境，單純借錢給對方，且從未與對方發生性行為；不過，張女指控，她與丈夫借住在陳姓友人家，102年間因娘家媽媽急需用錢，丈夫又不准她外出幫傭，陳姓友人與廖男是好友，居中牽線她替廖男工作，她瞞著丈夫赴約卻被帶到飯店，當晚她洗完澡就看到廖男蓋著棉被躺在床上。

張女指控，考量廖男是她未來的老闆，加上他人還不錯，沒多想就躺上床，豈料，廖男對她又摸又親還想進一步，她哀求「老闆不要這樣，我那個來。」才躲過廖男狼爪，但隔天廖男語帶脅迫說，「我們一起過了一夜，妳老公知道也不好，我可以給妳10萬元，也不跟妳老公說我們的事。」誘張女與他發生多次性行為，並給了3000元美金讓張女匯回老家。

廖男刻意換掉張女手機SIM卡，張女丈夫因找不到妻子向警方報案，得知實情後控告廖男和誘、妨害家庭罪，友人證稱廖男知道張女已婚，而張女也指證歷歷，法官審結判處廖男8個月徒刑。