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機車前輪輪弧藏毒 還裝大方給警察看

2017-02-21  16:31

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲鄭姓男子上週四下午3點多，騎機車經過台北市環河南路、成都路口時，遇到警方路檢。他神色緊張、眼神飄移，警方直覺他有異，將他攔下盤查。

鄭面對警方，一開始還「裝大方」同意讓警方查看身上物品，還說「要看盡量看」。員警仔細查看他機車，更趴下檢視機車下方時，發現他機車前輪輪弧內有1只黑色小皮包，員警打開一看，赫然發現包內藏有1支海洛因注射針筒、安非他命吸食器1組、海洛因1小包及安非他命1小包。

警方說，鄭見破功，臉上神色變得慘白，警方最後也將他依毒品罪嫌送辦同時追查毒品來源。

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  • 警方查看他機車前輪輪弧。（記者王冠仁翻攝）

    警方查看他機車前輪輪弧。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方攔查鄭男。（記者王冠仁翻攝）

    警方攔查鄭男。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣到的毒品。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣到的毒品。（記者王冠仁翻攝）

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