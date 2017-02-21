這段路重機飆速事故多 警方啟動防制危駕專案

2017-02-21 17:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市龍崎的182線因位處山區，沿途蜿蜒起伏，又不用停等紅綠燈，是知名的機車飆速路段；根據歸仁警分局統計，去年平均每個月就發生近2起的相關事故，頻率很高，甚至有2件是死亡車禍，非同小可；基於安全，啟動了防制危駕專案，將嚴加稽查、取締，蒐證後除逕行舉發之外，還會依公共危險移送，呼籲騎士們切勿貪快。

182線進入龍崎的外環道後，直到高雄內門交界附近，沿途轉彎與上下坡的路段多，加上又沒有紅綠燈，騎士可疾駛而行，是重機車友的最愛，也吸引攝影玩家駐點，以相機追焦、拍照，捕捉精彩畫面。

這段長約10公里的路程，疑似競速所引發的交通意外也不少，讓居民心驚膽戰；根據統計，去年當地的機車事故就有23起，其中有2件造成死亡。

其實5年前就有騎重機的蔡姓男子，疑因過彎失控撞上路旁電線桿，再摔落護欄外約20公尺深的陡坡，不治身亡，令人惋惜。

不久前又有車友在龍崎往關廟方向的20.6公里附近摔車，騎士自撞右側護欄後，摔落一旁的駁坎，頭部擦傷，手腳有骨折，重機前叉也斷裂，顯見當時衝擊力道之大，雖無生命危險，卻已在臉書社團引起討論。

網友指稱，該處已陸續發生6起事故，3人送命，真的要小心，有的則奉勸，公路並非賽道，視線死角多，且柏油品質也不同，「騎帥不騎快」。

歸仁警分局交通組長張世儒說，龍崎段常見重機在直線時催速上百公里，且「壓車」過彎道，真的很冒險，已與高雄市旗山警分局區域聯防，希望遏止危駕，目前每個月都有6次的稽查、取締勤務，嚴格執法，呼籲騎士們小心行駛為要。