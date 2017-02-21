所長半路識贓車 警民聯手擒竊賊
2017-02-21 16:17
〔記者王錦義／花蓮報導〕壽豐鄉張姓男子專偷機車代步，騎到沒油就隨手棄置，1個月來連續偷3輛機車令警方頭疼，吉安警分局志學所長潘更生今天中午到失車附近埋伏守候，巧遇張男發動贓車準備離開，隨即喝令「小偷不要跑」警匪騎車一路追逐百米，最後在吳姓、邱姓2名熱心民眾協助下，合力將張男順利逮捕，全案依涉嫌竊盜罪移送偵辦。
23歲張姓男子辯稱說，見機車鑰匙沒拔才偷車代步，騎到沒油就棄置路邊，1個月來竊得3輛機車，並未轉賣圖利。吉安警方調查，張男昨天下午見路邊有機車鑰匙未拔停在路旁，張男心生貪念想當作代步工具使用，趁四下無人跳上機車然後發動加速逃離現場，陳姓車主在出門時發現機車竟不翼而飛，氣的立即向轄區志學派出所報案。
今天中午派出所長潘更生在轄區查訪此案時，突然看見遭竊的機車停在產業道路旁，決定埋伏守候等待竊賊出現，約在1小時後，張男果然現身發動贓車準備離開，潘更生見機不可失立刻上前表明身分，張男見警突然拔腿就跑。警方說，剛好邱姓和吳姓男子路過，當他們聽見警方大喊「小偷！不要跑！」馬上加入圍捕，雙方在產業道路上追逐逾百公尺，才順利將張男合力逮捕帶回。
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