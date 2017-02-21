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所長半路識贓車 警民聯手擒竊賊

2017-02-21  16:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕壽豐鄉張姓男子專偷機車代步，騎到沒油就隨手棄置，1個月來連續偷3輛機車令警方頭疼，吉安警分局志學所長潘更生今天中午到失車附近埋伏守候，巧遇張男發動贓車準備離開，隨即喝令「小偷不要跑」警匪騎車一路追逐百米，最後在吳姓、邱姓2名熱心民眾協助下，合力將張男順利逮捕，全案依涉嫌竊盜罪移送偵辦。

23歲張姓男子辯稱說，見機車鑰匙沒拔才偷車代步，騎到沒油就棄置路邊，1個月來竊得3輛機車，並未轉賣圖利。吉安警方調查，張男昨天下午見路邊有機車鑰匙未拔停在路旁，張男心生貪念想當作代步工具使用，趁四下無人跳上機車然後發動加速逃離現場，陳姓車主在出門時發現機車竟不翼而飛，氣的立即向轄區志學派出所報案。

今天中午派出所長潘更生在轄區查訪此案時，突然看見遭竊的機車停在產業道路旁，決定埋伏守候等待竊賊出現，約在1小時後，張男果然現身發動贓車準備離開，潘更生見機不可失立刻上前表明身分，張男見警突然拔腿就跑。警方說，剛好邱姓和吳姓男子路過，當他們聽見警方大喊「小偷！不要跑！」馬上加入圍捕，雙方在產業道路上追逐逾百公尺，才順利將張男合力逮捕帶回。

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  • 花蓮縣吉安警分局志學所長潘更生今天中午到失車附近埋伏守候順利逮到偷車賊。（記者王錦義翻攝）

    花蓮縣吉安警分局志學所長潘更生今天中午到失車附近埋伏守候順利逮到偷車賊。（記者王錦義翻攝）

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