洩密案》柯建銘要調林秀濤等人約談紀錄 證明未關說
2017-02-21 16:46
〔記者溫于德／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九，在「九月政爭」時教唆前檢察總長黃世銘洩密案，台北地院今天下午再度開庭。柯的律師團要求法院向監察院調取黃世銘以外筆錄，包含時任高檢署檢察官林秀濤、高檢署檢察長陳守煌與法務部長曾勇夫的約談紀錄，藉此證明林秀濤當時不起訴柯建銘，非因時任立法院長王金平致電陳守煌所致，是林的個人判斷。
柯建銘辯護律師陳鵬光表示，林秀濤早在民國102年6月27日即決定柯建銘背信案不上訴，與隔天陳守煌接到王金平電話無關，「且陳、王之間談的是『立院決議建察機關改善上訴』」一事，強調與柯無關。柯律師團也盼法院取得目前放置監院的林秀濤、陳守煌與曾勇夫約談紀錄，證明柯未致電關說。
馬英九律師吳柏宏則主張「無調閱必要」，並反駁，依照我國釋字509號解釋提到，「．．．行為人有相當理由確信其為真實，即不能以誹謗罪之刑責相繩．．．」，即可認定馬並無誹謗之意，僅是認為柯確有關說情事、陳述事實；馬律師團也說，柯建銘曾致電時任檢察長陳守煌提到「最好不要上訴．．．」可證明柯有關說情形。馬本人則說「沒有意見。」
審判長吳勇毅與法官邱瓊瑩、陳彥君迅速評議後，認定無調閱必要，當庭駁回。全案目前尚在開庭中。
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