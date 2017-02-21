凶殘家暴男 半年連砍妻舅與岳父 重判9年

2017-02-21 16:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕40歲的蕭姓男子因家暴與妻子分居多年，他不滿岳父與小舅子介入他婚姻，去年5月持刀砍殺小舅子，被判6年，在上訴期間，又想到小舅子與岳父兩人要勸妻子離婚，以及想索取妻、女兩人身障與低收1萬多元補助未果，去年10月又持菜刀去岳父家理論，見岳父熟睡，趁機往其頭部、頸部猛砍3刀，再追砍返家關切的小舅子，直到警方到場才束手就擒。彰化地方認為，蕭男未逾半年又持刀殺人，視人命如草芥，依殺人未遂判處蕭男9年徒刑。

判決書指出，蕭男平日即與岳父、妻舅互有嫌隙，去年5月曾持菜刀到妻舅工作處，將其砍傷20多刀，依殺人未遂判處6年徒刑，案經上訴被駁回確定，彰化地院也在去年6月發出保護令，蕭男需與岳父、妻舅兩人保持100公尺以上距離。

10月17號上午，蕭男出現在岳父家附近，妻舅見狀拿起手機拍照，蕭男不滿，認為妻舅又要舉發他違反保護令，憤而回家拿菜刀再衝去岳父家，先朝正在睡覺的岳父頭部、頸部連砍3刀，造成其頭部骨折與頸部多處撕裂傷，後欲上樓追殺妻舅，幸妻舅外出躲過一劫，但蕭男不死心，悄悄躲在二樓廁所埋伏。

妻舅老婆發現蕭男行蹤，趕緊打電話給丈夫，妻舅報警後急著返家，與埋伏在二樓的蕭男正面見著，蕭男持刀猛揮，妻舅雙手抵擋不了多久，只能逃出屋外求救，恰巧獲報員警抵達，才將蕭男制伏。

法官審酌，蕭男僅因家庭問題，半年內就兩度持刀砍殺妻舅，並砍傷岳父，造成生命嚴重傷害，手段殘暴，視人命如草芥，且無視保護令，藐視司法，犯法後迄今未與告訴人達成和解，依殺人未遂判處9年徒刑，違反保護令判處5月徒刑。