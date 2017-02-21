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雙北電子遊戲場往宜蘭移動？ 縣府：從嚴管控

2017-02-21  16:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣至今年為止，共有74間電子遊戲場登記有案，宜蘭縣代理縣長吳澤成認為，雙北有600多萬人口，電子遊戲場才數10間，宜蘭數量相較下仍然太多，將與議會加強溝通，讓宜蘭縣政府訂定的「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」儘快通過，依法從嚴管控數量。

宜蘭縣轄內近期發生KTV發生鬥毆、毒咖啡致死等重大刑案，檢警也在礁溪鄉破獲經營非法賭博電玩的電子遊戲場，縣內治安問題引起縣民的關注，警察局長詹永茂今天在縣務會議表示，將針對縣內8大場所加強稽查，也建議縣政府，近期有幾家新設的電子遊戲場，正在申請合法執照，希望能行使行政裁量權，不予核發，減少易孳生治安問題的場域。

縣內103年有83間電子遊戲場，今年則有74間，縣府工商旅遊處表示，縣政府訂定的「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」內規定，普通級電玩營業場所須離學校等400公尺、限制級800公尺以上，較現行規定普通級100公尺，限制級200公尺嚴格很多，提出該法是想基於公共利益，做最嚴格的管理。

議長陳文昌表示，因該法明文規定，要求合法業者3年內搬遷，依據新規定申請設置在新地點，有法不溯既往的問題，這在適法性上有很大的爭議，妨害人民權益，才會遭到議會退回，如縣府對此提出修正，議會會同意通過；工旅處則表示，將針對議會的質疑，對法條做適度修正，期盼下個會期該法能在議會通過。

吳澤成則說，從數據上來看，雙北的電子遊戲場逐年減少，有往宜蘭移動的跡象，曾坐過計程車，司機跟他說專門載台北的遊客來宜蘭玩電玩，縣內的相關管理法條確實要進一步作要求，將來「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」會再度送議會爭取立法，不讓電子遊戲場變得浮濫，依法從嚴管控數量。

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  • 宜蘭縣共有74間電子遊戲場，縣政府將與議會加強溝通，讓宜蘭縣政府訂定的「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」能夠通過，依法從嚴管控數量。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭縣共有74間電子遊戲場，縣政府將與議會加強溝通，讓宜蘭縣政府訂定的「宜蘭縣電子遊戲場業設置管理自治條例」能夠通過，依法從嚴管控數量。（記者林敬倫翻攝）

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