蝶戀花翻覆33死 現職司機：曾連續上班一個月

2017-02-21 16:24

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花遊覽車翻覆造成33死，士林地檢署為釐清司機上班實際情形，傳喚16名現職司機到案說明，直至昨日已有4人應訊，另名賴姓司機今早至士檢，表示他都習慣自己投勞健保，曾連續上班一個月，天天都超時，但都抱著遊山玩水的心態，覺得沒什麼不好。

賴姓司機說，他開過的遊覽車中，車齡最高達20年，剛開始也會覺得不安全，但後來發現只要多注意，壞了再修理就好；維修通常都會用舊零件，雖然有風險，可能同樣的東西要修好幾次，但跟Volvo全新零件比，價格真的差很多。

他說，大老闆周比蒼叫他上班就上班，曾經連續上過一個月，但「有跑才有錢拿」，超時上班大多是自願，周並沒有強迫；周確實未幫旗下司機投保，但大家也都沒有要求周投保，他就自己幫自己保，很多地方都可以投保，已經習慣自己付錢了。