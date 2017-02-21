| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水
 首頁 > 社會

蝶戀花翻覆33死 現職司機：曾連續上班一個月

2017-02-21  16:24

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花遊覽車翻覆造成33死，士林地檢署為釐清司機上班實際情形，傳喚16名現職司機到案說明，直至昨日已有4人應訊，另名賴姓司機今早至士檢，表示他都習慣自己投勞健保，曾連續上班一個月，天天都超時，但都抱著遊山玩水的心態，覺得沒什麼不好。

賴姓司機說，他開過的遊覽車中，車齡最高達20年，剛開始也會覺得不安全，但後來發現只要多注意，壞了再修理就好；維修通常都會用舊零件，雖然有風險，可能同樣的東西要修好幾次，但跟Volvo全新零件比，價格真的差很多。

他說，大老闆周比蒼叫他上班就上班，曾經連續上過一個月，但「有跑才有錢拿」，超時上班大多是自願，周並沒有強迫；周確實未幫旗下司機投保，但大家也都沒有要求周投保，他就自己幫自己保，很多地方都可以投保，已經習慣自己付錢了。

廣告
  • 蝶戀花現職賴姓司機受訪，自爆曾連續上班一個月。（記者黃捷攝）

    蝶戀花現職賴姓司機受訪，自爆曾連續上班一個月。（記者黃捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司機 蝶戀花 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：蝶戀花翻覆33死 現職司機：曾連續上班一個月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.