擁槍遇警上門跳樓逃 警追緝中在逃4男

2017-02-21 15:18

〔記者邱奕統／桃園報導〕26歲許姓女子昨天晚上與4名男子到桃園市大園區朋友家吸毒，期間許女與其中一名男子外出買東西，結果在大園區潮音一路遇上巡邏員警，2人心虛掉頭就逃，警方見狀緊追在後，最後在一間民宅前發現機車，入內搜索後，在頂樓逮捕許女，並起出1支改造手槍與毒品等，不過，4男見警上門，從2樓跳樓逃逸，警方除將許女依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦，並全力追捕在逃4男。

警方說，許女供稱與4名男姓友人借朋友家吸毒，出門買東西時卻遭警方攔查，並引來警方上門，一群人為躲避查緝爬到2樓頂樓藏匿，但見警方緊追不捨、逐一搜索，4名男姓友人因而從2樓跳下，其中2人騎車逃跑，另外2人往田方向逃逸，自己因為怕高，不敢往下跳。

警方表示，起獲的改造手槍裝有紅外線瞄準器，相當罕見，許女供稱是1名簡姓男子所有，由於目前正值農、漁會選舉敏感期間，已掌握4名逃逸男子的身分，全力追緝中，並追查槍枝源頭。

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