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米奇控賊太好認！ 6小時被逮

洪嫌得手後還在旁邊騎樓檢視剛偷到的戰利品。（記者許國楨翻攝）

2017-02-21  15:22

〔記者許國楨／台中報導〕洪姓慣竊喜歡米老鼠的可愛模樣，平日一件上頭有米奇圖案的外套不離身，上週五穿著該件外套犯下侵入車內行竊財物後騎車逃回南投住處，因特癥太過醒目，警方一路過濾路口監視器在案發6小時後循線找上門時，他還一度裝傻搞失憶，但因罪證確鑿，訊後全案仍依竊盜罪嫌送辦。

台中市第二分局文正派出所警員吳曲偉、楊中勝、劉學融當天下午接獲民眾報案，指稍早將車子停放中華路旁下車購物，只記得車門上鎖卻忘記將右後方車窗拉上，直到購物完上車才驚見，放在副駕駛座上內有現金7000餘元及一支IPHONE6S手機的包包不翼而飛。

警方隨即調閱商家及路口監視器，發現竊賊趁被害人一下車即上車行竊，且無視當時用餐人來車往頻繁就大膽下手，更囂張的是，得手後還在旁邊騎樓檢視剛偷到的戰利品，看起來很滿意的將包包塞進自己攜帶的黑色袋子裡後騎車揚長而去。

警方進一步查出車主是有竊盜及毒品刑案紀錄的39歲洪嫌，發現洪嫌犯案時身穿上頭有米老鼠圖案外套及原民風針織頭巾，外形很顯眼，經過濾路口監視器一路追到洪嫌位在南投市的住處時，一眼就認出洪嫌可愛的米奇外套，不到6小時就將竊賊緝捕到案。

未料洪嫌從頭到尾一直裝傻不配合，警方出示監視器畫面時，洪嫌竟改口說當天喝醉，不曉得監畫面的人是不是本人？也不知道包包放在哪？裝傻搞失憶的態度讓員警直搖頭，唯事證明確，訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦。

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  • 員警一眼就認出洪嫌可愛的米奇外套逮人。（記者許國楨翻攝）

    員警一眼就認出洪嫌可愛的米奇外套逮人。（記者許國楨翻攝）

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