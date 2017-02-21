賊騎贓車變賣 機車行老闆中計賠8000元

2017-02-21 16:29

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲莊姓男子上週二早上騎乘一輛機車，前往台北市南昌路附近一間機車行，告訴車行邱姓老闆要賣掉騎乘過來的中古機車，再另外買2輛新機車；車行老闆以為遇到「貴客」，殷勤招待，還詳細介紹近期熱門的機車款項。

不過，莊男卻告訴老闆，「老爸因糖尿病人在醫院」，要趕往照料父親但卻忘記帶錢包出門，想向老闆先借用8千元，當天下午會與妻子一起過來還錢再一起付清購車款項。莊為取得老闆信任，還將騎來的機車先抵押在車行；老闆不疑有他，將8千元借給莊，還熱心騎車載莊去搭車趕往醫院。

未料當天下午莊男卻沒出現，老闆等了一天，這才想起當時也沒留下莊的聯繫方式，察覺遭騙氣得報警。警方清查，發現莊男留在車行的機車是贓車，警方進一步調閱周邊監視器畫面追查，循線將莊逮捕到案。

警方說，莊聲稱缺錢花用才犯案，騙得的8千元已經花用殆盡；不過莊不願交代贓車來源，警方懷疑他可能還涉及其他案件，除將他依詐欺罪嫌送辦之外，也將擴大清查有無其他店家受害。