酒駕失控自撞護欄 車子衝出護欄險落海

張姓男子酒駕失控自撞護欄，翻出護欄後，連人戴車險摔落海。（記者林嘉東翻攝）

2017-02-21 15:20

〔記者林嘉東／新北報導〕酒駕又肇禍，這回差點駕車摔落海！

48歲張姓男子今天上午酒後，駕車行經台2線46.5K處（往金山方向），失控擦撞路邊號誌後，整輛車翻閱護欄，卡在邊坡，差點就翻落高差約15公尺海中，虛驚一場。

新北市消防局第六救災救護大隊消防局萬里消防分隊獲報將他救出，張直喊頸部疼痛，經急救後僅受挫傷，警方對他施以酒測，呼氣酒測值為每公升0.39毫克。

張稱，他今天早上喝一點威士忌後駕車，駕車途中不慎擦撞路邊標誌後翻覆邊坡，他也不知道為何擦撞。

警方將等他傷勢穩定後，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

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