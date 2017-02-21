| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水 巴基斯坦再傳自殺攻擊 法院前引爆炸彈
 首頁 > 社會

酒駕失控自撞護欄 車子衝出護欄險落海

張姓男子酒駕失控自撞護欄，翻出護欄後，連人戴車險摔落海。（記者林嘉東翻攝）

2017-02-21  15:20

〔記者林嘉東／新北報導〕酒駕又肇禍，這回差點駕車摔落海！

48歲張姓男子今天上午酒後，駕車行經台2線46.5K處（往金山方向），失控擦撞路邊號誌後，整輛車翻閱護欄，卡在邊坡，差點就翻落高差約15公尺海中，虛驚一場。

新北市消防局第六救災救護大隊消防局萬里消防分隊獲報將他救出，張直喊頸部疼痛，經急救後僅受挫傷，警方對他施以酒測，呼氣酒測值為每公升0.39毫克。

張稱，他今天早上喝一點威士忌後駕車，駕車途中不慎擦撞路邊標誌後翻覆邊坡，他也不知道為何擦撞。

警方將等他傷勢穩定後，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 張姓男子酒駕失控自撞護欄，翻出護欄後，連人戴車險摔落海。（記者林嘉東翻攝）

    張姓男子酒駕失控自撞護欄，翻出護欄後，連人戴車險摔落海。（記者林嘉東翻攝）

  • 張姓男子酒駕失控自撞護欄，翻出護欄後，連人戴車險摔落海。（記者林嘉東翻攝）

    張姓男子酒駕失控自撞護欄，翻出護欄後，連人戴車險摔落海。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：酒駕失控自撞護欄 車子衝出護欄險落海


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.