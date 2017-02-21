12公分疤不見了？ 女兒盼10年終認回無名屍
〔記者吳仁捷／新北報導〕32年次老翁林阿金96年失蹤，女兒焦急報案，4天後指認一具無名屍，當時因女兒認為這具遺體腹部沒有一道12公分的刀疤，讓張家女兒與就是父親的大體擦身而過，無名屍就被收埋在公墓至今，警方尋人高手不放棄地找來張家2名女兒採集DNA，比對後確認就是張翁。
但張家女兒都不信這具曾指認過的大體就是父親，直到檢方提供現地照片，女兒才說父親的確有深藍色上衣及米色長褲，檢警開立相驗證明書，讓女兒接回遺體，但死因仍待調查。
去年9月底，尋人高手蔡淑女調查32年次的林阿金失蹤協尋案，發現在林翁96年7月25日失蹤後4天，蘆洲市2號越堤道下方水溝被發現一具無名屍，研判極有可能就是林翁，但女兒指認後，以腹部沒有開刀後的12公分刀疤，告知蘆洲警分局三民派出所承辦警員說那不是父親，蘆洲警方當時也未再採取家屬DNA進一步比對，檢方採集無名屍DNA後，收埋到樹林區公墓。
蔡淑女說，由於這具無名屍身高特徵約161公分，與家屬提供的157公分，極為相似，但蔡淑女聯繫上張家大女兒後，張女說當年已指認過，不是父親遺體，即使蔡淑女後來採集張家2名女兒DNA比對，與無名屍吻合，張家女兒仍不相信父親已辭世，直到檢警調出當時現地照片，女兒從浮腫的遺體上的深藍色上衣、米色長褲等特徵，勉強相信是父親遺體。
檢警調查，無名屍的遺體臉部、四肢因泡水浮腫，加上生前經年累月，疤痕可能淡化或消退，加上家人當年傷心過度，疑因難以指認，但去年底相驗後，已確認無名屍就是林阿金，暫時開立相驗屍體證明書，供家屬在過年前迎回屍骨祭拜，但因家屬對死因有意見，認為父親沒有輕生念頭，懷疑外出時不慎墜溝，或遭外力導致，死因仍待檢方與法務部法醫研究所書面鑑定中。
蔡淑女呼籲，當時因家屬堅稱無名屍不是父親，檢警當時少採DNA，導致一等就10年，呼籲民眾家有失蹤人口，千萬不要傻傻等待，記得留存DNA給自己與走失的家人一個回家的機會。
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標題：12公分疤不見了？ 女兒盼10年終認回無名屍
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