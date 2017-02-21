| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水 巴基斯坦再傳自殺攻擊 法院前引爆炸彈
 首頁 > 社會

12公分疤不見了？ 女兒盼10年終認回無名屍

2017-02-21  15:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕32年次老翁林阿金96年失蹤，女兒焦急報案，4天後指認一具無名屍，當時因女兒認為這具遺體腹部沒有一道12公分的刀疤，讓張家女兒與就是父親的大體擦身而過，無名屍就被收埋在公墓至今，警方尋人高手不放棄地找來張家2名女兒採集DNA，比對後確認就是張翁。

但張家女兒都不信這具曾指認過的大體就是父親，直到檢方提供現地照片，女兒才說父親的確有深藍色上衣及米色長褲，檢警開立相驗證明書，讓女兒接回遺體，但死因仍待調查。

去年9月底，尋人高手蔡淑女調查32年次的林阿金失蹤協尋案，發現在林翁96年7月25日失蹤後4天，蘆洲市2號越堤道下方水溝被發現一具無名屍，研判極有可能就是林翁，但女兒指認後，以腹部沒有開刀後的12公分刀疤，告知蘆洲警分局三民派出所承辦警員說那不是父親，蘆洲警方當時也未再採取家屬DNA進一步比對，檢方採集無名屍DNA後，收埋到樹林區公墓。

蔡淑女說，由於這具無名屍身高特徵約161公分，與家屬提供的157公分，極為相似，但蔡淑女聯繫上張家大女兒後，張女說當年已指認過，不是父親遺體，即使蔡淑女後來採集張家2名女兒DNA比對，與無名屍吻合，張家女兒仍不相信父親已辭世，直到檢警調出當時現地照片，女兒從浮腫的遺體上的深藍色上衣、米色長褲等特徵，勉強相信是父親遺體。

檢警調查，無名屍的遺體臉部、四肢因泡水浮腫，加上生前經年累月，疤痕可能淡化或消退，加上家人當年傷心過度，疑因難以指認，但去年底相驗後，已確認無名屍就是林阿金，暫時開立相驗屍體證明書，供家屬在過年前迎回屍骨祭拜，但因家屬對死因有意見，認為父親沒有輕生念頭，懷疑外出時不慎墜溝，或遭外力導致，死因仍待檢方與法務部法醫研究所書面鑑定中。

蔡淑女呼籲，當時因家屬堅稱無名屍不是父親，檢警當時少採DNA，導致一等就10年，呼籲民眾家有失蹤人口，千萬不要傻傻等待，記得留存DNA給自己與走失的家人一個回家的機會。

廣告
  • 新北市警局海山分局尋人高手蔡淑女（左）與老翁林阿金家屬處理協尋事宜。（記者吳仁捷攝）

    新北市警局海山分局尋人高手蔡淑女（左）與老翁林阿金家屬處理協尋事宜。（記者吳仁捷攝）

  • 老翁林阿金96年間失蹤，警方當時提供一具無名屍供家屬指認，但家屬認為大體沒有一道12公分刀疤，堅稱不是父親，加上當時沒採集DNA比對，讓大體10年來錯過回家機會。（記者吳仁捷翻攝自網頁）

    老翁林阿金96年間失蹤，警方當時提供一具無名屍供家屬指認，但家屬認為大體沒有一道12公分刀疤，堅稱不是父親，加上當時沒採集DNA比對，讓大體10年來錯過回家機會。（記者吳仁捷翻攝自網頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DNA 尋人高手 無名屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：12公分疤不見了？ 女兒盼10年終認回無名屍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.