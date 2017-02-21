疑似搶快闖紅燈 轎車不慎撞上女騎士

2017-02-21 15:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名46歲張姓男子今天開車行經新竹香山交流道路口，疑似搶快闖紅燈，不慎攔腰撞上48歲莊姓女機車騎士，莊女受到強烈撞擊，整個人飛了將近10公尺遠，造成顱內出血，送醫仍未脫險，細節仍待警方釐清，訊後將張男依過失至重傷害罪嫌送辦。

這起車禍的過程被一旁民眾的行車紀錄器下，畫面顯示，莊女當時正在香山交流道旁中華路上停等紅燈，當燈號轉綠時，莊女騎機車緩緩前行通過路口，駕駛轎車的張男卻忽然衝出，直接撞上莊女，一旁路人驚呼連連。