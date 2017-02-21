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7高階警官交接就任 桃園交大隊長六都最年輕

2017-02-21  15:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局7高階警官異動，今天舉行「卸、新任分局暨大隊長聯合交接典禮」，其中，桃園市警局公關室主任李建民調任交通大隊大隊長，警大公共安全系59期、45歲的他是六都最年輕的大隊長，市長鄭文燦表示，桃園市警民比超過1比600，市府、市議會會持續支持警察勤務繁重加給。

桃園市異動的7位高階警官，南投縣警局局長魏慶賢調任桃園市警局督察長，龜山分局長張維鎮調任平鎮分局長，交大大隊長翁群能調任楊梅分局長，蘆竹分局長蔡鴻義調任龜山分局長，高雄市警局小港分局長楊台興調任蘆竹分局長，刑事局偵八隊大隊長蕭欽杰調任桃園市刑大大隊長，公關室主任李建民調任交大大隊長。

鄭文燦表示，桃園市在治安、交通上的表現，在六都中幾乎都是前3名，警察廳舍的更新已完成4個派出所，今、明年計畫完成另個5派出所及分局更新，桃園市警局的編制預算員額為4032人，但實際上只有3000多人，等同1名員警要服務600位市民，警察勤務繁重加給在市議員的支持下，今年編列了2億3000萬元，這個預算會持續編列下去，不管警政署的政策如何，市府、市議會都完全支持。

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  • 桃園市警局7位高階警官異動，市長鄭文燦主持交接典禮。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市警局7位高階警官異動，市長鄭文燦主持交接典禮。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園市警局7位高階警官異動，市長鄭文燦主持交接典禮。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市警局7位高階警官異動，市長鄭文燦主持交接典禮。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃園市警局7位高階警官異動，新任交大大隊長李建民（右），為六都最年輕大隊長。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市警局7位高階警官異動，新任交大大隊長李建民（右），為六都最年輕大隊長。（記者鄭淑婷攝）

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