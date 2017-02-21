目擊她和她、他拉拉扯扯 路人插手管事吃官司

2017-02-21 14:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］20歲張姓男子與女友，去年9月12日晚上10點多，路過桃園市內壢火車站前，目擊彭姓女子與騎車的陳姓男子拉扯，欲阻擋陳男搭載許姓女友離去，張男看不過去出手抓住彭女的手說：「放開！讓他們回家。」彭女抓住張男衣領反被勒住脖子，造成頸部、手部出現擦傷，彭女控告張男涉嫌傷害，桃園地檢署檢察官偵結起訴。

據悉，彭女與許女有感情糾紛，疑似不滿許女與陳男交往，3人在火車站前發生拉扯，張男與3人並不認識，只是目擊拉扯才插手管事，張男供稱，他確實有勒住彭女頭部，那不是故意傷害而是正當防衛，當時彭女抓著他的衣領不放；在場有人證稱，彭女有抓住張男衣領，張男亦有出手勒住彭女脖子。

不過，起訴指出，彭女僅是抓住張男衣領並無出手毆打的動作，張男卻勒住彭女頸部致人受傷，自然沒有主張正當防衛權力的餘地，偵結依傷害罪嫌將他起訴。