19歲車手冒充檢察官 誆騙女大生12萬元

2017-02-21 14:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲劉姓女大生昨接獲詐騙集團來電，指她涉及健保卡冒領補助案，須交付內有12萬元的提款卡作為擔保金，且須提供提款密碼，劉女心中害怕，立即至文山一警分局指南派出所詢問，警方告知此為詐騙集團伎倆，並請劉女配合，最後順利逮捕取款車手。

警方先請劉女配合假裝依約在秀明路2段交付金融卡，指南派出所所長柯清波率副所長薛靖彥、巡佐蔡政宏、陳榮信及員警劉高宏、蔡渲棋等在旁埋伏，當19歲胡姓車手現身收取金融卡時，警方當場逮人；劉女十分感謝警方，保住她多年辛苦打工存下的積蓄。

胡男聲稱昨晨在KTV唱歌時，遭不詳男子搭訕，表示只要幫忙到指定地點拿東西，就有錢賺，未料還沒完成任務就遭警方逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

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