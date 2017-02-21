前員工怒竊老東家 跳針辯「我不是偷」

2017-02-21 14:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕養老鼠咬布袋！48歲顏姓男子在新北市中和區南山路某水電倉庫任職約1年，但他疑似工作態度不佳與孫姓老闆處不好，離職後為報復便趁夜潛入，偷走要價7千多元水電材料，偵訊時還說了起碼5次「我不是偷」，但監視器將他作案過程全拍下，遭警斥「不是偷，不然是借嗎？胡扯！」

前晚10時許，顏某帶著未歸還的倉庫鑰匙進入，大搖大擺拿走5.5平方公尺電線、2.0平方公尺電線、無熔絲開關等，要價7150元，「偷好偷滿」後再大搖大擺閃人。孫某昨上午點貨發現短缺，查看監視器發現是顏某所為，遂報警處理。

顏某昨晚間經通知到案，他向警辯稱「我不是偷，我是拿回屬於自己的東西。」這句話像跳針般說了5次，警方秀出監視器他仍不承認犯案。訊後，警方依竊盜罪嫌將顏某函送法辦。