4年才招募1次的志工......當上超榮譽Der!

2017-02-21 14:34

〔記者吳政峰、林欣漢／基隆報導〕基隆有種志工，4年才招募一次，訓練過程長達半年，最後僅20%的人成功結訓，得到證書的人堪稱菁英中的菁英，形同一種榮譽象徵！

他們是基隆市生命線協會的志工，24小時在電話1995這端服務心情沮喪的陌生人，以受過訓練的知識與經驗，陪伴對方度過難關。

基隆市生命線協會主任李昌萬表示，目前協會有118名志工，全年無休投入自殺防治的公益，他們的社經地位都非常高，放下大老闆、老師等身段，隱匿身分在電話線上協助他人走出陰霾，非常用心。

李昌萬說，全國104年的自殺死亡率上升3.75%，通報率也上升2.98%，但基隆104年的自殺死亡率上升12.19%，通報率卻下降7.21%，令人憂心，基隆生命線今年決定重啟志工招募，讓更多人投入自殺防治的行列。

該會上次招募志工是在4年前，當時共有近60人報名，最後成功通過考試的僅有12人，通過率約20%。

李昌萬解釋，生命線面對的第一線對象，都是急需幫忙或傾聽的弱勢者，因此志工們之前所受的訓練必須非常嚴謹，才能有效陪伴對方，緩解他們的情緒。

李昌萬表示，只要年滿23歲，品行端正，高中職畢業，能講國、台語，會基本電腦操作者，可在4月28日前，到基隆市生命線協會（基隆市安樂路二段164號5樓）報名，或電專線（02）2430-1595洽詢，亦可以電子郵件（klla.k1995@msa.hinet.net）報名。