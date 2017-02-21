產婦羊水破了 警車開道護送
2017-02-21 14:30
〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣竹北警分局山崎派出所所長陳龍彬今天凌晨帶隊巡邏，卻飛象過河巡邏到同分局三民派出所所轄的東元綜合醫院去！他雖不是追蹤可疑人士，卻也不是摸魚，原來是發現三更半夜的街頭，1對夫妻因為太太羊水破了即將臨盆手足無措，所以一路開道，火速協助這對夫妻平安迎接他們第1個愛的結晶。
陳龍彬說，今天凌晨1時32分他和同仁歐家宏巡邏經過新豐鄉康樂路與德昌街口時，發現對向自小客車一直朝他們閃著大燈。
他們覺得有異，靠近時發現車上駕駛柯先生搖下車窗、神情相當緊張，原來是柯太太羊水破了，臨盆在即。
因為是第1胎，擔心救護車緩不濟急，沒有其他親友可以幫忙下，他冒險自己開車送太太要去醫院生產，雖然路程只有短短7公里，不用15分鐘就可以抵達，但是做先生的實在心慌，恰巧碰上警車經過，所以閃大燈求救。
陳龍彬、歐家宏了解後予以安撫，隨即請他開車尾隨，由警車開道以維護柯太太一家平安。
果然在警方的幫助下，柯先生這對新手爸媽今天終於輕鬆、歡喜迎接他們的第1個寶寶。柯先生為此頻頻向陳龍彬、歐家宏致謝。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 驚悚！飛車撞分隔島 車頭瞬間爆爛全毀
- 女童遭猥褻 怒眼透露伯公敗行
- 網購糾紛 少年遭打碎頭骨 將器捐
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 這時尚好狂！台灣學生文化、作業簿登倫敦時裝週
- 中職》2017賽程出爐！金控大戰3/25開幕、7月明星賽花蓮亮相
- 拍扁麵包師打臉乾姊 怒嗆：若說假話橫死街頭
- 一票3千！通霄農會改選 總幹事參選人坦承買票
- 醫療診間》老翁膀胱結石大如雞蛋 尿液排不出來
- 投縣農會賄選多 民進黨 ﹕檢警調卻不知
- 林明德踏查飲食 成《味在酸鹹之外》
- 為何在機場暗殺金正男？ 前北韓女特務這樣說...
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 海倫清桃離婚34天 不堪寂寞勾胸肌男返香閨
- 當紅女星遭綁架性侵 印度性暴力不止
- 立院首成立南美三國國會聯誼會 拓展台灣外交空間
- 科思創2016繳出好成績 淨利成長高達1倍
- 高市防疫查獲1處私宰 開罰3場有活禽的攤商
- 自傳涉抄襲？ 李逸洋︰與事實不符
- 醫療資訊》植物人難出門 雙和「口腔照護中心」到宅醫護
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 星巴克將漲價 林俊憲：選擇少喝、不喝
- 牛津大學 擬設巴黎分校
- 雲林再添三雞場染禽 新竹檢警追查棄死雞
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
- 西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
- 酒駕講習3/1起延長 累犯得到創世、監獄實教
- 校園設電梯無下文 苗縣府挨批「有障礙」
- 發燒話題》錢多、地位高？ 醫學系學生說真相…
- 為有錢人服務？ 竹北興隆路豪宅前儘劃黃網線
- 花蓮區漁會選舉 參選人數破紀錄
- 新銳設計師 進駐台東原住民文創聚落
- 美將派陸戰隊進駐AIT 外長：當然有權這樣做
- 曾蔭權涉貪收押 身體不適送醫
- 驕傲女兒不靠爸 70歲資深男星不急當阿公
- 專任教練加持 高泰國中屏縣中小聯運表現佳
- 年薪200萬 送博後到南加大
- 自由開講》國際母語日 母語悲情日
- 民進黨新竹市黨部邀大家玩【黨產大亨】
- 特殊病例》車禍判成植物人 腦室腹腔引流回春
- 黑琵、水雉若染禽 保種不撲殺
- 反空汙引起產業界反彈 李應元：政府管制採漸進式
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：產婦羊水破了 警車開道護送
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分