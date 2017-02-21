產婦羊水破了 警車開道護送

2017-02-21 14:30

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣竹北警分局山崎派出所所長陳龍彬今天凌晨帶隊巡邏，卻飛象過河巡邏到同分局三民派出所所轄的東元綜合醫院去！他雖不是追蹤可疑人士，卻也不是摸魚，原來是發現三更半夜的街頭，1對夫妻因為太太羊水破了即將臨盆手足無措，所以一路開道，火速協助這對夫妻平安迎接他們第1個愛的結晶。

陳龍彬說，今天凌晨1時32分他和同仁歐家宏巡邏經過新豐鄉康樂路與德昌街口時，發現對向自小客車一直朝他們閃著大燈。

他們覺得有異，靠近時發現車上駕駛柯先生搖下車窗、神情相當緊張，原來是柯太太羊水破了，臨盆在即。

因為是第1胎，擔心救護車緩不濟急，沒有其他親友可以幫忙下，他冒險自己開車送太太要去醫院生產，雖然路程只有短短7公里，不用15分鐘就可以抵達，但是做先生的實在心慌，恰巧碰上警車經過，所以閃大燈求救。

陳龍彬、歐家宏了解後予以安撫，隨即請他開車尾隨，由警車開道以維護柯太太一家平安。

果然在警方的幫助下，柯先生這對新手爸媽今天終於輕鬆、歡喜迎接他們的第1個寶寶。柯先生為此頻頻向陳龍彬、歐家宏致謝。

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