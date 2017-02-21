逛五分埔車遭竊？原來是記錯停車位置

2017-02-21 14:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市林口區一名林姓男子昨與家人至五分埔商圈逛街買衣服，傍晚欲牽車返家時，發現停放在停車格內的車輛疑似遭竊，找尋周邊未果著急萬分，晚間6時許至信義分局五分埔派出所報案請警方協助。

受理員警根據以往經驗，研判由於五分埔商圈範圍大，林男對附近路段不熟悉，可能因此記錯車輛停放位置，先通報線上警網加強協尋，並調閱監視錄影畫面確認，果然巡邏警員杜仲堂、廖奕翔旋在10分鐘後，就在松山路115號前停車格尋獲該車。林男見狀除對自己的粗心感到抱歉，也感謝員警積極找回愛車。

警方呼籲，民眾停放汽機車時可使用手機拍照紀錄或是記住周邊固定目標物（路燈、路牌、看板等），以免忘記停放位置。