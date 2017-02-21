被同所連抓2次 通緝犯嘆：「真雖小」

2017-02-21 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕因案遭通緝的李姓男子上月初才被第五分局四平派出所查獲，交保後陸續又因兩起案件被發佈通緝，本月17日打算到彩券行買彩券透試手氣，沒想到途中再度遇到巡邏行經的同一所員警二度被查獲，讓他直嘆：「我怎麼那麼＂雖小＂（意指倒楣），應該是跟你們派出所犯沖」。

第五分局四平派出所警員陳威良當天下午巡邏行經熱河路、崇德五路口時，發現步行經過的34歲李男在看到員警時刻意閃躲，陳員直覺可疑趨前攔查，果然查出李男因傷害及不能安全駕駛案，已與上月26日及本月13日分遭台中及苗栗地檢署發佈通緝。

警方同時查出，李男去年底就曾因涉及一起妨害性自主案遭被苗栗檢方通緝，上月初即曾被該所查獲歸案，沒想到交保後陸續因上述兩起案件被通緝，竟又被該所同仁查獲，只能說是賊星該敗。

本身從事工地臨時工的李男向警方表示，稍早打算走去彩券行買張大樂透試試手氣，沒想到才走到半路就被警方攔查，只是接連二次都被同一派出所查獲，讓他無奈的說「我怎麼那麼＂雖小＂（意指倒楣），應該是跟你們派出所犯沖」。

陳員則拍拍他的肩膀說：「你不是和我們派出所犯沖，而是歹路不能走，如果你再繼續犯案，警方還是會繼續抓你。」 訊後將他解送歸案。