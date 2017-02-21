搶攻眷村票 郝龍斌：攻擊黨內同志的不要選他

2017-02-21 13:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨黨主席參選人郝龍斌今天前進新竹市搶攻眷村票倉，他提到，唯有幫民眾解決問題，傾聽基層民意，才能證明國民黨比民進黨更好。他強調，各參選人應進行君子之爭，呼籲在場民眾「只要有參選人攻擊黨內同志，就不要選他！」

郝龍斌今天前往竹市眷村票倉，與長輩分享參選黨主席想法並擔任一日志工，幫忙眷村長輩打菜、飯，展現極高親和力，讓現場民眾十分感動。

郝龍斌說，很多民眾擔心多人角逐黨主席，會不會造成藍營分裂，但選黨主席就像學生時代選班長，選完大家還是同學，一樣和睦相處，他說，參選人的選舉態度決定國民黨的高度，參選人應秉持民主競爭，不以攻擊對手為原則。

郝龍斌指出，國民黨曾歷經兩次失敗，疏離民眾是主要原因，若要重新再贏得民心，應重視基層民意，譬如先前的核災食品公投聯署，就能看出藍營正在為反映民眾心聲做努力，只有扭轉民眾對黨的印象，才能東山再起，博取支持。