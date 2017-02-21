素食名店超狂！店前機車全都是它的曬物架

2017-02-21 13:25

〔記者吳政峰、林欣漢／基隆報導〕基隆孝三路的一間素食名店，每逢用餐時間客人絡繹不絕，生意興隆，但店員竟把水桶跟麵粉袋套在店前的機車上，車主牽車看到愛車都是麵粉水漬，差點沒暈倒，氣得PO網問「整排摩托車都是你的晒物架嗎？！」

臉書粉絲專頁「基隆人踹共」21日張貼網友黎嘉如的文章與圖片，指該家專賣麵疙瘩、芋頭米粉的素食名店，經常把洗菜的水桶以及裝麵粉的袋子掛在店門口的機車上，都沒想過車主的心情。

照片顯示，店門口有9台機車，其中4台被蓋上水桶，2台被蓋上麵粉袋，有礙觀瞻。

該網友稱，機車都停在停車格內，卻被當架子晒東西，牽車時整個車頭都是麵粉水的水漬，請問店家是要幫忙洗車嗎？

有的網友認為「機車塞爆店家門口，店家做生意被阻塞，就此廢物利用，各取所需，沒得怨」、「有沒有想過行人的心情？」、「停車格上的機車誰說不能借放水桶的？」

另一派則認為「這種店就是要唾棄它，列入黑名單」、「塞爆店門口可以請警察來開單，機車是屬個人財產，不應該被如此使用」、「誇張，要不要連鍋碗瓢盆都掛出來啊！」