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波麗士走親民風 進校園宣導

新興分局派出最具親和力的官警，走入校園宣導學童毒品的可怕與危害，警察哥哥和小學童們打成一片，讓法治觀念向下扎根。（記者黃良傑攝）

2017-02-21  13:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於吸毒年齡有往下趨勢，高市警方統計發現未成年吸毒人口高達41%，新興分局今天派出最具親和力的警官，走入校園宣導學童毒品的可怕與危害，家裡同樣有一對可愛兒女的副所長陳威宇，還教小朋友如何防性騷擾、霸凌。

小朋友最高興的還是機智搶答，收到警車和警徽鑰匙圈、文具獎品，小朋友和警察哥哥玩成一片，大同國小教室不時傳來笑聲，也顛覆師長常掛嘴邊「不乖就抓去警察局」，該校老師也十分驚訝，原來現在的波麗士大人竟然都走親民風。

小朋友問著無厘頭的題目，讓副所長陳威宇、警員鍾耿仲、林岳漢快招架不住，警察哥哥使出渾身解數，不時手舞足蹈搭配生動表情，宣導校園安全，包括上、下學路上遇攻擊、脅持或霸凌，該怎麼脫身、應對，也提醒小朋友有陌生人要提供包裝可愛的跳跳糖、咖啡包，只要來源不明小心可能是毒品。

陳威宇也教學童們簡易防身術，吸引小男生跟著比手畫腳，有小女生說：「副所長好高喔！」警察哥哥也當起營養師，告訴小朋友不要偏食、多吃蔬果，就能長跟副所長一樣高。

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  • 小朋友們搶答就為了超可愛的警車鑰匙圈和文具獎品。（記者黃良傑攝）

    小朋友們搶答就為了超可愛的警車鑰匙圈和文具獎品。（記者黃良傑攝）

  • 小朋友們搶答就為了超可愛的警車鑰慾匙圈和文具獎品。（記者黃良傑攝）

    小朋友們搶答就為了超可愛的警車鑰慾匙圈和文具獎品。（記者黃良傑攝）

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