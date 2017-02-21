雲林縣警局長許錫榮上任：加強打擊竊盜及毒品
2017-02-21 12:40
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣警察局新卸任局長今天交接，新任局長許錫榮表示，將加強打擊汽、機車竊盜案、毒品查緝及農漁牧產品民生竊盜案，並落實為民服務工作。
交接典禮於縣警局大禮堂舉行，雲林縣長李進勇主持，縣議會議長沈宗隆等多位民意代表到場觀禮；李進勇稱讚卸任局長黃明昭任職局長1年7個月期間，對縣內治安貢獻良多；期勉新任局許錫榮繼續打拚，維護治安，保護民眾生命財產安全。
這波警政高層人事調動，黃明昭升任刑事警察局副局長；新任局長許錫榮原任基隆港務警察總隊總隊長。
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