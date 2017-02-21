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雲林縣警局長許錫榮上任：加強打擊竊盜及毒品

2017-02-21  12:40

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣警察局新卸任局長今天交接，新任局長許錫榮表示，將加強打擊汽、機車竊盜案、毒品查緝及農漁牧產品民生竊盜案，並落實為民服務工作。

交接典禮於縣警局大禮堂舉行，雲林縣長李進勇主持，縣議會議長沈宗隆等多位民意代表到場觀禮；李進勇稱讚卸任局長黃明昭任職局長1年7個月期間，對縣內治安貢獻良多；期勉新任局許錫榮繼續打拚，維護治安，保護民眾生命財產安全。

這波警政高層人事調動，黃明昭升任刑事警察局副局長；新任局長許錫榮原任基隆港務警察總隊總隊長。

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  • 新任雲林縣警察局長許錫榮宣誓就任。（記者林國賢攝）

    新任雲林縣警察局長許錫榮宣誓就任。（記者林國賢攝）

  • 新任縣警局長許錫榮（右）從卸任局長黃明昭手中接過印信，走馬上任。（記者林國賢攝）

    新任縣警局長許錫榮（右）從卸任局長黃明昭手中接過印信，走馬上任。（記者林國賢攝）

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